Leichenfund im Neusiedler See: Wiener gesteht Tötung und Zerstückelung der Frau

Der mutmaßliche Mörder wollte die Leichenteile der Frau kosten. - © APA

Im Fall der im Neusiedler See aufgefundenen Frauenleiche zeigt sich der in U-Haft sitzende Tatverdächtige geständig. Er soll die bislang Unbekannte in einem Streit in seiner Wohnung in Wien getötet und anschließend zerstückelt haben. In einer Tiefkühltruhe entdeckten die Ermittler weitere eingefrorene Leichenteile.