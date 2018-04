Leiche im Neusiedler See entdeckt: Polizeitaucher im Einsatz

Bei dem Torso handelt es sich um den einer Frau, die Identität konnte allerdings noch nicht geklärt werden. “Sämtliche Vermisstendateien von Österreich und Ungarn werden durchforstet”, berichtete Polizeisprecher Helmut Greiner.

Leichenfund im Neusiedler See: Ermittlungen in alle Richtungen

Das Landeskriminalamt hat die Erhebungen übernommen. “Es wird in alle Richtungen ermittelt”, sagte Greiner. Die Exekutive ersuchte um sachdienliche Hinweise unter Tel. 059 133 103333 oder an jede Polizeidienststelle. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion von Torso und Kopf angeordnet.

Ein Schilfschneider hatte am Freitagvormittag den Torso – ohne Unterarme, Beine und Kopf – rund 800 Meter vom Ufer entfernt im Wasser treibend entdeckt und die Polizei verständigt. Die Tote dürfte sich bereits seit einigen Monaten im Neusiedler See befunden haben. Der fehlende Kopf wurde am Freitagabend von Tauchern des Einsatzkommandos Cobra unweit der Fundstelle des Torsos geborgen.

(APA/Red)