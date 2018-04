DNA-Test zeigt: Alle Leichenteile im Neusiedler See von einer Person

Alle im Neusiedler See gefundenen Leichenteile gehören zu der selben Frau. - © APA (Sujet)

Alle bisher gefundenen Leichenteile in der Ruster Bucht im Neusiedler See stammen von derselben Person, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Verena Strnad, am Mittwoch. Nach der Entdeckung des Frauentorsos war eine Untersuchung des DNA-Materials durchgeführt worden.