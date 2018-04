Erst wurde der Torso einer Frau im Neusiedler See gefunden. - © APA (Sujet)

Im Neusiedler See sind am Montag weitere Leichenteile gefunden worden. Dies teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Roland Koch, mit. Die Leichenteile gehören wahrscheinlich zu dem weiblichen Torso, der am Freitag in der Ruster Bucht gefunden wurde.