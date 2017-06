Kino wie noch nie 2017 im Wiener Augarten: Das komplette Film-Programm

Das Filmarchiv Austria und die Viennale laden von 29. Juni bis 3. September 2017 bereits zum neunten Mal mit Kino wie noch nie zu sommerlichen Filmfestspielen in den Augarten. Erstmals erstrahlt die Leinwand des Open-Air-Festivals sogar bis Anfang September.

Highlights beim Kino wie noch nie

An 67 Kinoabenden in Wiens schönstem Wohnzimmer unter freiem Himmel werden heuer beim Kino wie noch nie mehr Klassiker, mehr Premieren und mehr Specials als je zuvor präsentiert. Wie schon im Vorjahr wird bis auf wenige Ausnahmen das gesamte Programm von Kino wie noch nie auch dieses Jahr im Metro Kinokulturhaus wiederholt. Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt, Decken und Regenschutz werden bei Schlechtwetter an der Kassa des Open-Airs zur Verfügung gestellt.

Einen wesentlichen Programmschwerpunkt des Open-Air-Festivals machen auch heuer die vielen Premieren und Previews aus. Fünf internationale Kino-Premieren wurden wieder von der Viennale ausgewählt, dazu kommen sieben österreichische Previews.

Festivalschwerpunkt “Das Gute Leben” mit Handyfilm-Wettbewerb

Unter dem Motto “Das Gute Leben” wartet Kino wie noch nie dieses Jahr mit einem großen Festivalschwerpunkt sowie zahlreichen Rahmenveranstaltungen auf. Die gesellschaftspolitisch höchst aktuelle Frage, was ein gutes Leben ausmacht, wie heute und in der Zukunft ein gutes Leben überhaupt möglich ist, wird in einem hochkarätigen Filmspecial und über die Grenzen der Leinwand hinaus mit Workshops, Vorträgen, Kleinkunst- und Streetart-Präsentationen, Koch- und Kräuterworkshops und einer eigenen Konzert-Reihe im Garten des Filmarchivs thematisiert. Ein wesentliches Momentum des Guten Lebens ist die Partizipation. Das Filmarchiv Austria lädt daher ein, mit dem Smartphone eigene Sommerkinobeiträge zum “Guten Leben” zu erstellen und ruft zu einem Handyfilm–Wettbewerb auf.

Weitere Filmspecials sind dem österreichischen Schauspieler, Autor und Regisseur Josef Hader sowie ausgewählten Höhepunkten des internationalen Stummfilmkinos gewidmet. Für das kulinarische Rahmenprogramm sorgt wieder die Grünstern-Gartenküche. In Kooperation mit Monte Ofelio werden heuer erstmals mediterrane Akzente gesetzt.

DIE KLEINE VERONIKA

29. Juni 2017 21:30

A/D 1930, R: Robert Land

dt. ZT

LA BUENA VIDA

30. Juni 2017 21:30

D/CH/CO/NL 2015, R: Jens Schanze

OmU

VIVRE SA VIE: FILM EN DOUZE TABLEAUX

1. Juli 2017 21:30

F 1962, R: Jean-Luc Godard, OmU

HEISSER SOMMER

2. Juli 2017 21:30

DDR 1968, R: Joachim Hasler

OF

LIFE, ANIMATED

3. Juli 2017 21:30

US 2016, R: Roger R. Williams

OmU

ALICE IN DEN STÄDTEN

4. Juli 2017 21:30

BRD 1974, R: Wim Wenders

OF

INDIEN

5. Juli 2017 21:30

A 1993, R: Paul Harather

OF

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE

6. Juli 2017 21:30

F/E 1972, R: Luis Buñuel, OmU

WHAT HAPPINESS IS

7. Juli 2017 21:30

A 2012, R: Harald Friedl

OF

MODERN TIMES

8. Juli 2017 21:30

US 1936, R: Charles Chaplin

OmU

JULIETA

9. Juli 2017 21:30

E/F/US 2016, R: Pedro Almodóvar

OmU

FROM DUSK TILL DAWN

10. Juli 2017 21:30

US 1996, R: Robert Rodriguez

OmU

WHITNEY: CAN I BE ME?

11. Juli 2017 21:30

US/GB 2017, R: N. Broomfield, R. Dolezal

OmU

SWIMMING POOL

12. Juli 2017 21:30

F/GB 2003, R: François Ozon

OmU

HOME IS HERE

13. Juli 2017 21:30

A/CZ 2016, R: Tereza Kotyk

OmU

DIE ZUKUNFT IST BESSER ALS IHR RUF

14. Juli 2017 21:30

A 2017, R: diverse, OF

WARNUNG VOR EINER HEILIGEN NUTTE

15. Juli 2017 21:30

BRD/I 1971, R: Rainer W. Fassbinder, OF

DAS CABINET DES DR. CALIGARI

16. Juli 2017 21:30

D 1920, R: Robert Wiene, dt. ZT

VOR DER MORGENRÖTE

17. Juli 2017 21:30

D/A/F 2016, R: Maria Schrader

OmU

DIE GESCHICHTE VOM WEINENDEN KAMEL

18. Juli 2017 21:30

D 2003, R: B. Davaa, L. Falorni, OmU

BIKUR HA-TIZMORET

19. Juli 2017 21:30

IL/US/F 2007

OmU

TATIS SCHÜTZENFEST

20. Juli 2017 21:30

F 1948, R: Jacques Tati

dF

FREE LUNCH SOCIETY

21. Juli 2017 21:30

A/D 2017, R: Christian Tod

OmU

SIE NANNTEN IHN SPENCER

22. Juli 2017 21:30

A/D 2017, R: Karl-Martin Pold, OF

BABY DRIVER

23. Juli 2017 21:30

US/GB 2017, R: Edgar Wright

OmU

TO BE OR NOT TO BE

24. Juli 2017 21:30

US 1942, R: Ernst Lubitsch

OmU

TROIS COULEURS: ROUGE

25. Juli 2017 21:30

F/PL/CH 1994, R: Krzysztof Kieslowski

OmU

THE PARTY

26. Juli 2017 21:30

GB 2017, R: Sally Potter

OmU

LIQUID SKY

27. Juli 2017 21:30

US 1982, R: Slava Tsukerman

OmU

THE HAPPY FILM

28. Juli 2017 21:30

A/US/F/GB/RI 2016, R: diverse

OmU

DER KNOCHENMANN

29. Juli 2017 21:30

A 2009, R: Wolfgang Murnberger

OF

BARBARELLA

30. Juli 2017 21:30

F/I 1968, R: Roger Vadim

OmU

SAFETY LAST!

31. Juli 2017 21:00

US 1923, R: Fred C. Newmeyer, Sam Taylor

engl. ZT

Die Filme im August und September 2017 im Augarten

LE LOCATAIRE

1. August 2017 21:00

F 1976, R: Roman Polanski

OmU

STALKER

2. August 2017 21:00

SU 1979, R: Andrej Tarkowski

OmU

WAS UNS BINDET

3. August 2017 21:00

A 2017, R: Ivette Löcker

OF

CHEF

4. August 2017 21:00

US 2014, R: Jon Favreau

BLUE VELVET

5. August 2017 21:00

US 1986, R: David Lynch

OmU

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

6. August 2017 21:00

US 1935, R: M. Reinhardt, W. Dieterle, OF

AQUARIUS

7. August 2017 21:00

BRA/F 2016, R: Kleber Mendonça Filho

OmU

CHUZPE

8. August 2017 21:00

A 2017, R: Peter Ily Huemer

OF

DER ÜBERFALL

9. August 2017 21:00

A 2000, R: Florian Flicker

OF

FOOLISH WIVES

10. August 2017 21:00

US 1922, R: Erich von Stroheim

engl. ZT

HUMAN

11. August 2017 21:00

F 2015, R: Yann-Arthus Bertrand

OmU

PATERSON

12. August 2017 21:00

US 2016, R: Jim Jarmusch

OmU

LA GRANDE BOUFFE

13. August 2017 21:00

F/I 1973, R: Marco Ferreri

OmeU

LOS DECENTES

14. August 2017 21:00

RA/A/ROK 2016, R: Lukas Valenta Rinner

OmU

MIRACOLO A MILANO

15. August 2017 21:00

I 1951, R: Vittorio de Sica

OmeU

HIDDEN FIGURES

16. August 2017 21:00

US 2016, R: Theodore Melfi

OmU

CONTE D’ÉTÉ

17. August 2017 21:00

F 1996, R: Eric Rohmer

OmU

GUARDIANS OF THE EARTH

18. August 2017 21:00

A/D 2017, R: Filip A. Malinowski

OmU

SOME LIKE IT HOT

19. August 2017 21:00

US 1959, R: Billy Wilder

OmU

IL DESERTO ROSSO

20. August 2017 21:00

I/F 1964, R: Michelangelo Antonioni

OmeU

THE DARK KNIGHT

21. August 2017 21:00

US/GB 2008, R: Christopher Nolan

OmU

TSCHELOWEK S KINOAPPARATOM

22. August 2017 21:00

SU 1929, R: Dsiga Wertow, engl. ZT

A WOMAN UNDER THE INFLUENCE

23. August 2017 21:00

US 1974, R: John Cassavetes, OmU

BAR BAHAR

24. August 2017 21:00

IL/F 2016, R: Maysaloun Hamoud

OmeU

JEAN ZIEGLER – DER OPTIMISMUS DES WILLENS

25. August 2017 21:00

CH 2016, R: Nicolas Wadimoff, OmU

DIE BESTE ALLER WELTEN

26. August 2017 21:00

A/D 2017, R: Adrian Goiginger

OF

WILDE MAUS

27. August 2017 21:00

A 2017, R: Josef Hader

OF

ELLE

28. August 2017 21:00

F/D 2016, R: Paul Verhoeven

OmU

VIENNALE-ÜBERRASCHUNGSFILM

29. August 2017 21:00

QUAND ON A 17 ANS

30. August 2017 21:00

F 2016, R: André Téchiné

OmU

TONI ERDMANN

31. August 2017 21:00

D/A 2016, R: Maren Ade

OF

DEMAIN

1. September 2017 21:00

F 2015, R: M. Laurent, C. Dion

OmU

LA LA LAND

2. September 2017 21:00

US 2016, R: Damien Chazelle

OmU

I AM NOT YOUR NEGRO

3. September 2017 21:00

US 2016, R: Raoul Peck

OmU

Kino wie noch nie

Open Air am Augartenspitz

Obere Augartenstraße 1e, 1020 Wien

29. Juni bis 31. Juli: Beginn täglich 21:30

1. August bis 3. September: Beginn täglich 21:00

Indoor-Location für Wiederholungen:

Metro Kinokulturhaus

Johannesgasse 4, 1010 Wien

1. Juli bis 4. September

Beginn täglich 20:30

Mehr zu Ticketpreisen, den Reservierungen und den einzelnen Filmen beim Kino wie noch nie 2017 im Augarten finden Sie hier.

