Kino am Dach 2017: Das Film-Programm im Sommerkino über der Hauptbücherei

Am 8. Juni 2017 ist es soweit: Das Kino am Dach öffnet wieder seine Pforten. Während der lauen Sommernächte lädt das Dach der Hauptbücherei bis zum 8. September 2017 zum abendlichen Kinoerlebnis ein. Die bereits 14. Ausgabe des höchsten Open-Air-Kinos der Stadt widmet sich wie immer den großen Themen des (Kino)-Lebens und freut sich auf einen besseren Sommer 2017.

Film-Highlights im Kino am Dach 2017

Das Kino am Dach 2017 feiert ein großes Kinojahr mit cineastischen Delikatessen: ob österreichischer Film (“Wilde Maus”, “Siebzehn”, “Toni Erdmann”), trashige Evergreens (“Dirty Dancing”, “Rocky Horror Picture Show”, “Hair”) oder preisgekröntes Internationales (“L’Avenir – Alles was kommt”, “Paterson”, “I Daniel Blake”), am Dach kommt jeder auf seinen Geschmack. Und in Kooperation mit Rooftop Films New York bringt Kino am Dach mit “Little Men”, “Girl Asleep” und “Morris from America” hierzulande (noch) Unbekanntes auf die Leinwand.

In Zusammenarbeit mit der Wiener Hauptbücherei wird der Sonntag beim Kino am Dach 2017 einer literarischen Filmvorlage gewidmet. Mit dabei sind: “Fight Club”, “High Fidelity”, “The Hours” und vieles mehr. Eröffnet wird die heurige Kino-Saison mit der Wiener Culture-Clash-Komödie “Die Migrantigen”. Das Spielfilmdebut von Arman T. Riahi feiert einen Tag vor dem österreichischen Kinostart Vor-Premiere am Dach – Regisseur und Crew sind dabei zu Gast.

Das Programm im Juni 2017 am Hauptbücherei-Dach

8. Juni, 21.00 Uhr

DIE MIGRANTIGEN

AT, 2017, R: Arman T. Riahi, 95 Min

(in Anwesenheit des Regisseurs und der Hauptdarsteller)

9. Juni, 21.00 Uhr

THE OTHER SIDE OF HOPE

FIN, 2017, R: Aki Kaurismäki, 98 Min

OmU

10. Juni, 21.00 Uhr

PASSENGERS

USA, 2016, R: Morten Tyldum, 116 Min

dF

11. Juni, 21.00 Uhr

HIGH FIDELITY

USA, 2000, R: Stephen Frears, 113 Min

OmU

12. Juni, 21.00 Uhr

TOUS LES CHATS SONT GRIS

BL, 2015, R: Savina Dellicour, 114 Min

OmU

13. Juni, 21.00 Uhr

JULIETTA

ESP, 2016, R: Pedro Almodovar, 96 Min

OmU

14. Juni, 21.00 Uhr

INDIEN

AT, 1993, R: Paul Harather, 90 Min

15. Juni, 21.00 Uhr

MATCH POINT

GB, IRL, LUX, 2006, R: Woody Allen, 123 Min

OmU

16. Juni, 21.00 Uhr

RAVING IRAN

CH, 2016, R: Susanne Regina Meures, 114 Min

OmU

17. Juni, 21.00 Uhr

THE BROTHERS BLOOM

USA, 2009, R: Rian Johnson, 114 Min

dF

18. Juni, 21.00 Uhr

GIRL ON THE TRAIN

USA, 2016, R: Tate Taylor, 112 Min

dF

19. Juni, 21.00 Uhr

L’Institut Français d’Autriche présente:

VILLA AMALIA

FR, 2019, R: Benoît Jacquot, 94 Min

OmU

20. Juni, 21.00 Uhr

MUSTANG

D, FR, TUR, 2015, R: Deniz Gamze Ergüven

OmU

21. Juni, 21.00 Uhr

WILDE MAUS

AT, D, 2017, R: Josef Hader, 103 Min

22. Juni, 21.00 Uhr

PLÖTZLICH PAPA!

FR, 2016, R: Hugo Gélin, 118 Min

OmU

23. Juni, 21.00 Uhr

ROCKY HORROR PICTURE SHOW

GB, USA, 1975, R: Jim Sharman, 100 Min

OmU

24. Juni, 21.00 Uhr

TONI ERDMANN

D, AT, 2016, R: Maren Ade, 162 Min

25. Juni, 21.00 Uhr

HERR LEHMANN

D, 2003, R: Leander Haußmann, 105 Min

26. Juni, 21.00 Uhr

THE SALESMAN

FR, IRN, 2016, R: Asghar Farhadi, 125 Min

OmU

27. Juni, 21.00 Uhr

L’AVENIR / ALLES WAS KOMMT

D, FR, 2016, R: Mia Hansen-Løve, 102 Min

OmU

28. Juni, 21.00 Uhr

BAUER UNSER

AT, 2016, R: Robert Schabus, 92 Min

(in Anwesenheit des Regisseurs)

29. Juni, 21.00 Uhr

Rooftop Films New York presents:

GIRL ASLEEP

AUS, 2015, R: Rosemary Myers, 77 Min

engl. OF

30. Juni, 21.00 Uhr

THELMA & LOUISE

USA, 1991, R: Ridley Scott, 129 Min

OmU

Die Kino am Dach-Filme im Juli 2017

1. Juli, 21.00 Uhr

ROGUE ONE – A STAR WARS STORY

USA, 2016, R: Gareth Edwards, 133 Min

dF

2. Juli, 21.00 Uhr

THE HOURS

USA, GB, 2003, R: Stephen Daldry, 114 Min

OmU

3. Juli, 21.00 Uhr

TIGER GIRL

D, 2017, R: Jakob Lass, 90 Min

4. Juli, 21.00 Uhr

8 FEMMES

FR, 2002, R: François Ozon, 111Min

OmU

5. Juli, 21.00 Uhr

SELBSTKRITIK EINES BÜRGERLICHEN HUNDES

D, 2017, R: Julian Radlmaier, 99 Min

OmU

6. Juli, 21.00 Uhr

Rooftop Films New York presents:

MORRIS FROM AMERICA

USA, 2016, R: Chad Hartigan, 91 Min

OmU

7. Juli, 21.00 Uhr

WILLIAM SHAKESPEARE’S ROMEO + JULIET

USA, 1996, R: Baz Luhrmann, 113 Min

OmU

8. Juli, 21.00 Uhr

THE FIRST AVENGER – CIVIL WAR

USA, 2016, R: Anhony Russo, Joe Russo, 148 Min

dF

9. Juli, 21.00 Uhr

SILENTIUM

AT, 2004, R: Wolfgang Murnberger, 110 Min

10. Juli, 21.00 Uhr

DAS UNBEKANNTE MÄDCHEN / LA FILLE INCONNUE

BE, FR, 2016, R: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 113 Min

OmU

11. Juli, 21.00 Uhr

JACKIE

USA, 2016, R: Pablo Larraín, 100 Min

OmU

12. Juli, 21.00 Uhr

EIN FISCH NAMENS WANDA

USA, 1988, R: Charles Crichton, John Cleese, 108 Min

OmU

13. Juli, 21.00 Uhr

Rooftop Films New York presents:

LITTLE MEN

USA, 2016, R: Ira Sachs, 85 Min

OmU

14. Juli, 21.00 Uhr

L’Institut Français d’Autriche présente

LE MÉPRIS

FR, 1963, R:Jean-Luc Godard, 101 Min

OmU

15. Juli, 21.00 Uhr

GOOD BYE LENIN!

D, 2003, R: Wolfgang Becker, 120 Min

16. Juli, 21.00 Uhr

DER TALENTIERTE MR. RIPLEY

USA, 1999, R: Anthony Minghella, 139 Min

OmU

17. Juli, 21.00 Uhr

MAGGIES PLAN

USA, 2015, R: Rebecca Miller, 92 Min

OmU

18. Juli, 21.00 Uhr

DIE ÜBERGLÜCKLICHEN / LA PAZZA GIOIA

IT, 2016, R: Paolo Virzì, 116 Min

OmU

19. Juli, 21.00 Uhr

EGON SCHIELE: TOD UND MÄDCHEN

AT, 2016, R: Dieter Berner, 110 Min

20. Juli, 21.00 Uhr

DIE KOMMUNE

DK, SWE, NL, 2016, R: Thomas Vinterberg, 112 Min

OmU

21. Juli, 21.00 Uhr

HAIR

GB, 1979, R: Milos Forman, 121 Min

OmU

22. Juli, 21.00 Uhr

DIE MIGRANTIGEN

AT, 2017, R: Arman T. Riahi, 95 Min

23. Juli, 21.00 Uhr

FIGHT CLUB

USA, 1990, E: David Fincher, 139 Min

OmU

24. Juli, 21.00 Uhr

DIE FEINE GESELLSCHAFT / MA LOUTE

D, F 2016, R: Bruno Dumont, 122 Min

OmU

25. Juli, 21.00 Uhr

BARBARA

D, 2012, R: Christian Petzold, 108 Min

26. Juli, 21.00 Uhr

WAS HAT UNS BLOß SO RUINIERT

AT, 2016, R: Marie Kreutzer, 100 Min

27. Juli, 21.00 Uhr

Rooftop Films New York presents:

HOMME LESS

USA, AT, 2014, R: Thomas Wirthensohn, 83 Min

OmU

28. Juli, 21.00 Uhr

Radio Wien Filmabend:

DIRTY DANCING

USA, 1987, R: Emile Ardolino, 96 Min

OmU

29. Juli, 21.00 Uhr

DOCTOR STRANGE

USA, 2016, R: Scott Derrickson, 115 Min

dF

30. Juli, 21.00 Uhr

DIE TASCHENDIEBIN / AH-GA-SSI

Südkorea, 2016, R: Chan-wook Park, 145 Min

OmU

31. Juli, 21.00 Uhr

IT’S ALL ABOUT FISH

AT, FO 2016, R: Wolfgang Zechner, 70 Min

(in Anwesenheit des Regisseurs und der Produzenten)

OmU

Das läuft im August und September am Dach der Hauptbücherei

1. August, 20.30 Uhr

KILL BILL 1: Vol.1

USA, 2003, R: Quentin Tarantino, 110 Min

OmU

2. August, 20.30 Uhr

VOR DER MORGENRÖTE

D, FR, AT, 2016, R: Maria Schrader, 106 Min

OmU

3. August, 20.30 Uhr

Rooftop Films New York presents:

THE WOLFPACK

USA, 2015, R: Crystal Moselle, 90 Min

OmU

4. August, 20.30 Uhr

T2 TRAINSPOTTING

GB, 2017, R: Danny Boyle, 117 Min

OmU

5. August, 20.30 Uhr

BESSER GEHTS NICHT

USA, 1997, R: James L. Brooks, 137 Min

dF

6. August, 20.30 Uhr

ADAPTION

USA, 2002, R: Spike Jonze, 115 Min

OmU

7. August, 20.30 Uhr

EIN DORF SIEHT SCHWARZ / BIENVENUE À MARLY-GOMONT

FR, 2016, R: Julien Rambaldi, 96 Min

OmU

8. August, 20.30 Uhr

KILL BILL: Vol.2

USA, 2004, R: Quentin Tarantino, 110 Min

OmU

9. August, 20.30 Uhr

CINEMA FUTURES

AT, 2016, R: Michael Palm, 126 Min

OmU

10. August, 20.30 Uhr

LEON – DER PROFI (Director’s Cut)

FR, 1994, R: Luc Besson, 105 Min

OmU

11. August, 20.30 Uhr

PATERSON

USA, 2016, R: Jim Jarmusch, 117 Min

OmU

12. August, 20.30 Uhr

FLORENCE FOSTER JENKINS

GB, 2016, R: Stepahn Frears, 110 Min

dF

13. August, 20.30 Uhr

EINFACH DAS ENDE DER WELT / JUSTE LA FIN DU MONDE

FR, CAN, 2016, R: Xavier Dolan, 97 Min

OmU

14. August, 20.30 Uhr

STEREO

D, 2016, R: Maximilian Erlenwein, 95 Min

15. August, 20.30 Uhr

ELLE

FR, BE, D, 2016, R: Paul Verhoeven, 130 Min

OmU

16. August, 20.30 Uhr

TONI ERDMANN

D, AT, 2016, R: Maren Ade, 162 Min

17. August, 20.30 Uhr

I, DANIEL BLAKE

FR, GB, 2017, R: Ken Loach, 100 Min

OmU

18. August, 20.30 Uhr

Vice at the Movies presents:

WILDE MAUS

AT, D, 2017, R: Josef Hader, 103 Min

19. August, 20.30 Uhr

HOTEL ROCK’N’ROLL

A, 2016, R: Michael Ostrowski, Helmut Köpping, 102 Min

20. August, 20.30 Uhr

INTO THE WILD

USA, 2007, R: Sean Penn, 148 Min

OmU

21. August, 20.30 Uhr

FREE LUNCH SOCIETY

D, AT, 2017, R: Christian Tod, 95 Min

OmU

22. August, 20.30 Uhr

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

CH, 2017, R: Petra Biondina Volpe, 96 Min

23. August, 20.30 Uhr

SIEBZEHN

AT, 2017, R: Monja Art, 109 Min

24. August, 20.30 Uhr

Rooftop Films New York presents:

LIFE, ANIMATED

USA, 2016, R: Roger Ross Williams, 92 Min

engl. OF

25. August, 20.30 Uhr

CAPTAIN FANTASTIC – EINMAL WILDNIS UND ZURÜCK

USA, 2016, R: Matt Ross, 119 Min

OmU

26. August, 20.30 Uhr

ARRIVAL

USA, 2016, R: Denis Villeneuve, 116 Min

dF

27. August, 20.30 Uhr

LION – DER LANGE WEG NACH HAUSE

USA, GB, AUS, 2016, R: Garth Davis, 120 Min

OmU

28. August, 20.30 Uhr

PERSONAL SHOPPER

D, FR, 2016, R: Olivier Assayas, 105 Min

OmU

29. August, 20.30 Uhr

AMY

GB, 2015, R: Asif Kapadia, 128 Min

OmU

30. August, 20.30 Uhr

DIE HÖLLE

D, AT, 2017, R: Stefan Ruzowitzky, 100 Min

31. August, 20.30 Uhr

Rooftop Films New York presents:

MOONLIGHT

USA, 2016, R: Barry Jenkins, 110 Min

OmU

1. September, 20.30 Uhr

CASABLANCA

USA, 1942, R: Michael Curtiz, 102 Min

OmU

2. September, 20.30 Uhr

THE FOUNDER

USA, 2016, R: John Lee Hancock, 115 Min

dF

3. September, 20.30 Uhr

NACHTZUG NACH LISSABON

PRT, CH, 2013, R: Bille August, 110 Min

OmU

Kino am Dach 2017

Hauptbücherei Wien

Urban Loritz Platz 2A, 1070 Wien

8. Juni bis 3. September 2017

Filmbeginn:

Juni, Juli: 21.00 Uhr

August, September: 20.30 Uhr

Eintrittspreise:

Regulär: € 8,00

Ermäßigt: € 7,00 (für SchülerInnen, StudentInnen und SeniorInnen)

Weitere Programminfos zum Kino am Dach finden Sie hier sowie auf der Facebook-Seite zur Eventreihe.

