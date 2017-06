Volxkino 2017: Das Programm des wandernden Wiener Sommerkinos

Was wäre der Sommer in Wien ohne das Volxkino? Das Wanderkino unter den Wiener Sommerkinos, geht 2017 zum bereits 28. Mal an den Start. Das diesjährige Filmprogramm beim mobilen Filmfestival umfasst über 55 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme. Das Volxkino macht Kino dort, wo es sonst nicht ist: in Parkanlagen, zwischen Gemeindebauten, auf öffentlichen Plätzen und Märkten, am Gürtel oder am Stadtrand und immer bei freiem Eintritt. Die Saison dauert heuer vom 7. Juni bis zum 16. September 2017.

“Fake News”-Film: “Zelig” zur Volxkino-Eröffnung

Los geht es am Mittwoch mit Woody Allens brillanter Mockumentary “Zelig” in gewohnter Weise am Karmelitermarkt im 2. Wiener Gemeindebezirk. Der Eröffnungsfilm könnte aktueller nicht sein, denn Woody Allen hat sich mit seiner Figur Zelig so geschickt in die Zeitgeschichte eingeschlichen, dass er von ihr nicht mehr zu trennen ist und auch 2017 aktuell ist, denn “Zelig” behandelt Fake News, lange bevor es den Begriff überhaupt gab.

Wie gewohnt präsentiert das Volxkino die ganze Saison über eine breite Auswahl an aktuellen, brisanten und erfolgreichen Dokumentarfilmen, Kurz- und Musikfilmen und aktuellen Spielfilmen.

Highlights aus dem Volxkino-Programm 2017

Für viele BesucherInnen ist das VOLXkino aus dem kulturellen Leben Wiens nicht mehr wegzudenken und nimmt im bezirkskulturellen Geschehen seit Jahren eine herausragende Stellung ein. Das VOLXkino der St. Balbach Art Produktion ist eines der erfolgreichsten und beliebtesten Sommerkinos Wiens, das sowohl wegen der außergewöhnlichen Qualität des Filmprogramms als auch der speziellen Auswahl der Veranstaltungsorte vom Publikum geschätzt wird.

Einige Höhepunkte sind heuer neben internationalen filmischen Größen wie “Paterson” und “A Most Violent Year”, gesellschaftlich relevante Filme wie “I, Daniel Blake”, “Mustang” oder “Kriegerin” sowie die Dokumentarfilme “Gestrandet”, “Miete essen Seele auf” und “Seefeuer”. Klassiker wie “Sunset Boulevard” und “Wege zum Ruhm” sowie Nischenfilme wie “Swiss Army Man” und “Train To Busan” runden das diesjährige Programm ab. Wie gewohnt nimmt der österreichische Film einen breiten Platz im Programm des Volxkino ein, dieses Jahr u.a. mit “Siebzehn”, Die Migrantigen”, “Unten” und “Wilde Maus”. Erstmals in Österreich zu sehen ist der Film “Luca tanzt leise”, eine Generation-Y Story über eine junge Berlinerin im Stile des German Mumblecore Kinos.

Die Volxkino-Filme im Juni 2017

Mi, 7. Juni 2017, 21:00 Uhr

ZELIG

USA 1983, 79 min., dF

1020 Wien, Karmelitermarkt

Fr, 9. Juni 2017, 21:30 Uhr

SLOW WEST

GB/NZ 2015, 84 min., OmU

1160 Wien, Ottakringer Platz 1

Sa, 10. Juni 2017, 21:00 Uhr

WILDE MAUS

AT 2016, 103 min., dF

1030 Wien, Schweizergarten, Schweizer-Garten-Straße/Heeresmuseumsstraße

Sa, 24. Juni 2017, 21:00 Uhr

LIEBE AUF DEN ERSTEN SCHLAG

F 2014, 100 min., dF

1110 Wien, Franz-Haas-Platz

Di, 27. Juni 2017, 21:00 Uhr

EIN DORF SIEHT SCHWARZ

F 2016, 115 min., dF

1150 Wien, Reithofferpark



Mi, 28. Juni 2017, 21:00 Uhr

GEBÜRTIG

AT 2002, 110 min., dF

1080 Wien, Jodok Fink Platz

Do, 29. Juni 2017, 21:00 Uhr

SIEBZEHN

A 2017, 104 min., dF

1150 Wien, Burjanplatz

Do, 29. Juni 2017, 21:00 Uhr

WEGE ZUM RUHM

USA 1957, 87 min., OmU

1080 Wien, Jodok Fink Platz

Fr, 30. Juni 2017, 21:00 Uhr

SUNSET BOULEVARD

USA 1950, 110 min., OmU

1080 Wien, Jodok Fink Platz

Fr, 30. Juni 2017, 21:00 Uhr

WELCOME TO NORWAY

N 2016, 91 min., dF

1110 Wien, Leberweg

Der Juli im Wiener Volxkino: Alle Filme

Sa, 1. Juli 2017, 21:00 Uhr

DER SCHAMANE UND DIE SCHLANGE

Kolumbien/Venezuela/Argentinien 2015, 125 min., OmU

1080 Wien, Jodok Fink Platz

Sa, 1. Juli 2017, 21:00 Uhr

UNTEN

A 2016, 87 min., dF

1160 Wien, Matteottiplatz 6

Mi, 5. Juli 2017, 21:00 Uhr

VIVA LA LIBERTÀ

I/F 2013, 94 min., dF

1120 Wien, Meidlinger Platzl

Mi, 5. Juli 2017, 21:00 Uhr

WAS HAT UNS BLOSS SO RUINIERT

A 2016, 96 min., dF

1090 Wien, Liechtensteinpark

Do, 6. Juli 2017, 21:00 Uhr

EVERY FACE HAS A NAME

SE 2015, 73 min., OmenglU

1020 Wien, Tempelgasse 5

Fr, 7. Juli 2017, 21:00 Uhr

JALLA! JALLA!

S 2000, 88 min., dF

1120 Wien, Schöpfwerkpark, Am Schöpfwerk

Fr, 7. Juli 2017, 21:00 Uhr

RISSE IM BETON

A 2014, 105 min., dF

1210 Wien, Mitterhofergasse Ecke Jedlersdorfer Straße 101

Sa, 8. Juli 2017, 21:00 Uhr

MIETE ESSEN SEELE AUF

D 2016, 64 min., dF

1160 Wien, Ludo-Hartmann-Platz

Do, 13. Juli 2017, 21:00 Uhr

GESTRANDET

DE 2016, 78 min

1160 Wien, Yppenplatz / Yppengasse/Schellhammergasse

Fr, 14. Juli 2017, 21:00 Uhr

UNTERWEGS MIT JACQUELINE

F 2016, 91 min., dF

1220 Wien, Janis-Joplin Promenade

Fr, 14. Juli 2017, 21:00 Uhr

SONITA

D/CH/Iran, 91 min., OmU

1160 Wien, Yppenplatz / Yppengasse/Schellhammergasse

Mi, 19. Juli 2017, 21:00 Uhr

SOUL KITCHEN

D 2009, 100 min., dF

1020 Wien, Volkertmarkt

Fr, 21. Juli 2017, 21:00 Uhr

MAGGIE´S PLAN

USA 2015, 98 min., OmU

1030 Wien, Paulusgasse 10-12

Fr, 21. Juli 2017, 21:00 Uhr

EIN MANN NAMENS OVE

SWE 2016, 116 min., dF

1170 Wien, Dornerplatz

Sa, 22. Juli 2017, 21:00 Uhr

JACK

D 2014, 98 min., dF

1170 Wien, Dornerplatz

Fr, 28. Juli 2017, 21:00 Uhr

ICH, DANIEL BLAKE

GB/F/B 2016, 100 min., OmU

1170 Wien, Dornerplatz

Sa, 29. Juli 2017, 21:00 Uhr

SAINT AMOUR – DREI GUTE JAHRGÄNGE

F/B 2016, 101 min., OmU

1170 Wien, Dornerplatz

Das Volxkino-Programm im August 2017

Fr, 4. August 2017, 21:00 Uhr

TONI ERDMANN

D/A 2016, 162 min., dF

1220 Wien, Janis-Joplin Promenade

Sa, 5. August 2017, 21:00 Uhr

LUCA TANZT LEISE

DE 2016, 81 min., dF

1160 Wien, Kendlerstraße (bei der U3 Station)

Sa, 12. August 2017, 20:30 Uhr

GIRLHOOD – BANDE DE FILLES

F 2014, 112 min., OmU

1210 Wien, Ocwirkgasse 13

Do, 17. August 2017, 20:30 Uhr

PATERSON

USA/F/D 2016, 113 min., OmU

1020 Wien, Karmelitermarkt

Fr, 18. August 2017, 20:30 Uhr

A MOST VIOLENT YEAR

USA 2014, 125 min.

1020 Wien, Karmelitermarkt

Fr, 18. August 2017, 20:30 Uhr

ANGELS SHARE – EIN SCHLUCK FÜR DIE ENGEL

GB/F/Belgien/I 2012, 101 min., dF

1210 Wien, Floridsdorfer Markt

Sa, 19. August 2017, 20:30 Uhr

SWISS ARMY MAN

USA 2016, 97 min.

1020 Wien, Karmeliterplatz

Mo, 21. August 2017, 20:30 Uhr

MACONDO

A 2014, 90 min., dF

1030 Wien, Schweizer-Garten-Straße/Heeresmuseumsstraße

Sa, 26. August 2017, 20:30 Uhr

ÜBER-ICH UND DU

A/D/CH 2014, 100 min., dF

1120 Wien, Meidlinger Markt

Sa, 26. August 2017, 20:30 Uhr

CAFE BELGICA

B/F 2016, 126 min., OmU

Gürtel Nightwalk

1080 Wien, Stadtbahnbogen/Gürtel, verlängerte Laudongasse

Do, 31. August 2017, 21:30 Uhr

TRAIN TO BUSAN

COR 2016, 1118 min., dF

1030 Wien, ARENA Wien, Baumgasse 80

Showdown im Volxkino: Filme im September 2017

Fr, 1. September 2017, 20:00 Uhr

ST. VINCENT

USA 2014, 103 min., dF

1210 Wien, Marco-Polo-Platz 9

Sa, 2. September 2017, 20:00 Uhr

WHOLETRAIN

D 2006, 83 min., dF

1040 Wien, Alois-Drasche-Park

Sa, 2. September 2017, 20:00 Uhr

SPY KIDS

USA 2001, 88 min., dF

1210 Wien, Pirquetgasse 7

Do, 7. September 2017, 19:30 Uhr

SEEFEUER

I/F 2015, 108 min., OmU

1020 Wien, Tempelgasse 5

Fr, 8. September 2017, 19:30 Uhr

STARBUCK

CAN 2011, 103 min., dF

1210 Wien, Am Spitz

Fr, 8. September 2017, 19:30 Uhr

SPUTNIK

D/B/CZ 2013, 83 min., dF

1140 Wien, Matznerpark

Do, 14. September 2017, 19:30 Uhr

VIRGIN MOUNTAIN

Island/DK 2015, 94 min., dF

1200 Wien, Wallensteinplatz 4

Sa, 16. September 2017, 19:30 Uhr

KRIEGERIN

D 2011, 103 min., dF

1230 Wien, Alt Erlaa, Anton-Baumgartner-Straße

Sa, 16. September 2017, 19:30 Uhr

MUSTANG

F/D/TK 2015, 97 min.

1020 Wien, Max-Winter-Platz

So, 17. September 2017, 19:30 Uhr

DIE KINDER DES FECHTERS

Finnland/EST/D 2015, 90 min., OmU

1170 Wien, Steinergasse 8

>>Kino am Dach 2017: Das Film-Programm im Sommerkino am Dach der Hauptbücherei