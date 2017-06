Silent Cinema am Uni-Campus: Programm beim Wiener Kopfhörer-Sommerkino

Das Open Air Kino zeigt einen bunten Mix aus Oscar-prämierten Meisterwerken, Familienunterhaltung, Kinofilmen der letzten Jahre und Neuerscheinungen. Laufzeit ist von 14. Juni bis 29. Juli 2017, Filmbeginn jeweils um 21:30 Uhr.

Einzigartiges Sommerkino-Konzept

Für das perfekte Bild sorgen die Filmvorführer – und für den Ton die Besucher selbst. Denn dabei bekommt jeder Gast einen eigenen Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis im Open Air Kino.

Ganz speziell ist auch der der Zweikanalton! Will man sich ganz entspannt die deutsche Vertonung gönnen, oder bevorzugt man eher die englische Originalfassung (OV)? Untertitel waren gestern – bei diesem Sommerkino schaltet man einfach um!

Silent Cinema am Campus: Das Programm

PULP FICTION

Mittwoch, 14. Juni 2017

PER ANHALTER DURCH DIE GALAXIS

Donnerstag, 15. Juni 2017

MIDNIGHT EXPRESS

Freitag, 16. Juni 2017

STAR WARS VII – DAS ERWACHEN DER MACHT

Samstag, 17. Juni 2017

DALLAS BUYERS CLUB

Sonntag, 18. Juni 2017

ICH UND KAMINSKI

Montag, 19. Juni 2017

ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Dienstag, 20. Juni 2017

DER HUNDERTJÄHRIGE, DER AUS DEM FENSTER STIEG UND VERSCHWAND

Mittwoch, 21. Juni 2017

GRUBER GEHT

Donnerstag, 22. Juni 2017

WHO AM I? – KEIN SYSTEM IST SICHER

Freitag, 23. Juni 2017

DIE MIGRANTIGEN

Samstag, 24. Juni 2017

CHOCOLAT

Sonntag, 25. Juni 2017

STILL ALICE

Montag, 26. Juni 2017

THE LOBSTER – HUMMER SIND AUCH NUR MENSCHEN

Dienstag, 27. Juni 2017

ZWEISITZRAKETE

Mittwoch, 28. Juni 2017

ST. VINCENT

Donnerstag, 29. Juni 2017

SILVER LININGS

Freitag, 30. Juni 2017

WILDE MAUS

Samstag, 1. Juli 2017

THE IDES OF MARCH

Sonntag, 2. Juli 2017

SNOWDEN

Montag, 3. Juli 2017

AMERICAN HUSTLE

Dienstag, 4. Juli 2017

ICH SEH ICH SEH

Mittwoch, 5. Juli 2017

THE HATEFUL 8

Donnerstag, 6. Juli 2017

MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER

Freitag. 7. Juli 2017

KOMM, SÜSSER TOD

Samstag, 8. Juli 2017

DAS LEBEN IST SCHÖN

Sonntag, 9. Juli 2017

A SERIOUS MAN

Montag, 10. Juli 2017

GUARDIANS OF THE GALAXY

Dienstag, 11. Juli 2017

ANFANG 80

Mittwoch, 12. Juli 2017

DIE HÖLLE

Donnerstag, 13. Juli 2017

FREUNDE FÜRS LEBEN

Freitag, 14. Juli 2017

VERSTEHEN SIE DIE BELIERS?

Samstag, 15. Juli 2017

THELMA & LOUISE

Sonntag, 16. Juli 2017

REGRETS OF THE PAST

Montag, 17, Juli 2017

DIE TIEFSEETAUCHER

Dienstag, 18. Juli 2017

HIGH PERFORMANCE – MANDARINEN LÜGEN NICHT

Mittwoch, 19. Juli 2017

UND ÄKTSCHN

Donnerstag, 20. Juli 2017

DRIVE

Freitag, 21. Juli 2017

SNATCH – SCHWEINE UND DIAMANTEN

Samstag, 22. Juli 2017

DER CLUB DER TOTEN DICHTER

Sonntag, 23. Juli 2017

ROBERT ZIMMERMANN WUNDERT SICH ÜBER DIE LIEBE

Montag, 24. Juli 2017

POPPITZ

Dienstag, 25. Juli 2017

EL CLAN

Mittwoch, 26. Juli 2017

OH BOY

Donnerstag, 27. Juli 2017

THE GIRL ON THE TRAIN

Freitag, 28. Juli 2017

DIE MIGRANTIGEN

Samstag, 29. Juli 2017

Silent Cinema

Campus der Universität Wien

Alserstraße / Spitalgasse, Hof 1

1090 Wien

Täglich von 14. Juni bis 29. Juli 2017

Beginn: 21.30 Uhr

Film € 7, Kopfhörer € 2

Kopfhörer sind vor Ort zu holen – amtlicher Lichtbildausweis dient als Pfand

Weitere Infos zum Silent Cinema am Campus der Universität Wien gibt es hier sowie auf der Facebook-Seite zum Event.

Lieber Gratis-Filme draußen sehen? Das Volxkino-Programm 2017

>>Alle Wiener Sommerkinos 2017