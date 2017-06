Kino im Sand: Strandbar Herrmann lädt zum Silent-Sommerkino am Donaukanal

Die Füße im Sand, der Cocktail in der Hand und dazu noch den Lieblingsfilm. Das alles an einem lauen Sommerabend unter Sternen. Eigentlich zu schön um wahr zu sein – doch genau das ist das “Kino im Sand”. An sechs Abenden wird in der Strandbar Herrmann gleich bei der Urania am Wiener Donaukanal ein bunter Mix aus Oscar-prämierten Meisterwerken, Familienunterhaltung und Blockbustern gezeigt. Vom 25. Juni bis 4. Juli 2017 heißt es immer ab Sonnenuntergang: “Film ab!”

Kino im Sand – mit Ton nach Wunsch

Für das perfekte Bild sorgen dabei die Filmvorführer – und für den Ton die Besucher selbst. Beim Kino im Sand bekommt jeder Gast einen eigenen Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis. Und das besondere Highlight: der Zweikanalton. Will man sich ganz entspannt die deutsche Vertonung gönnen, oder steht man mehr auf OV? Untertitel war gestern – bei diesem Sommerkino schaltet man einfach um! Direkt am Kopfhörer kann man zwischen Englisch und Deutsch wählen sowie die Lautstärke individuell einstellen.

Programm beim Sommerkino in der Strandbar Herrmann

Sonntag, 25. Juni 2017

A long way Down

Montag, 26. Juni 2017

American Hustle

Dienstag, 27. Juni 2017

Dallas Buyers Club

Sonntag, 02. Juli 2017

Love, Rosie

Montag, 03. Juli 2017

7 Psychos

Dienstag 04. Juli 2017

Django Unchained

Das Kino im Sand auf einen Blick

Kino im Sand

Strandbar Herrmann Wien

25. Juni 2017 bis 04. Juli 2017

Filmstart: ca. 21:15

Eintritt € 10

Nur bei guter Witterung.

Eintritt Euro 10 (7 Euro Kino/3 Euro Kopfhörer) Vorverkauf in allen Filialen der Raiffeisenbank Wien und NÖ sowie auf Ticketbox.at. Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder.

Mehr Infos zum Kino im Sand finden Sie hier.

