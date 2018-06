Heute WM 2018 LIVE: Russland gegen Saudi Arabien im Ticker

Wenn Saudi-Arabien heute Abend das Eröffnungsspiel gegen Fußball-WM-Gastgeber Russland bestreitet, soll sich der immense Aufwand der vergangenen Monate auszahlen. Der Außenseiter – Nummer 67 der Weltrangliste – will nicht nur als Stimmungskiller für die Gastgeber auftreten, sondern erstmals seit 1994 wieder ins WM-Achtelfinale.

Rekordnationalspieler und Volksheld Sami Al-Jaber spricht seinen Nachfolgern jedenfalls Mut zu. “Wenn sie mit Mittelfeldspielern wie Toni Kroos mithalten können, dann können sie auch bei der WM mithalten. Gegen Deutschland konnten wir sehen, dass es taktisch in die richtige Richtung geht”, sagte Al-Jaber mit Blick auf die gute Vorstellung beim 1:2 gegen Deutschland am vergangenen Freitag in Leverkusen.

Das Duell mit dem Weltmeister war für Saudi Arabien zugleich das Ende eines Mammut-Programms Richtung Fußball-Weltmeisterschaft. Die “Grünen Falken” bestritten gleich vier Testspiele, die gegen Belgien (0:4), Italien (1:2), Peru (0:3) und Deutschland zwar allesamt verloren gingen, aber durchaus Hoffnung machten. Dazu hat der argentinische Coach Juan Antonio Pizzi seit Jänner gleich fünf Trainingslager mit seinem Team absolviert.

Russland geht mit Vorfreude im Heim-WM

Mit Vorfreude, aber auch mit Zweifel nimmt Russland die Fußball-WM im eigenen Land in Angriff. Vor dem Eröffnungsspiel am heutigen Donnerstagabend gegen Saudi-Arabien sind die Hoffnungen der Fans auf einen Sieg der “Sbornbaja” groß. Doch selbst die kühnsten Optimisten müssen sich eingestehen, dass die Auswahl des Gastgeberlandes im Kampf um den Titel wohl keine Rolle spielen wird.

In den jüngsten sieben Testspielen gab es für Russland keinen Sieg, so auch am 30. Mai beim 0:1 in Innsbruck gegen das ÖFB-Team. Ob die Qualität des Teams reicht, um in Gruppe A mit den weiteren Gegnern Uruguay und Ägypten unter die Top 2 und damit ins Achtelfinale der Fußball-WM zu kommen, ist fraglich.

