Giant Panda Global Awards: Pandas in Schönbrunn mehrfach nominiert

Die Zwillinge Fu Feng und Fu Ban gehen als Doppelpack in der Kategorie “Beliebtester Panda außerhalb Chinas” ins Rennen. Am 7. August 2016 sind die beiden zur Welt gekommen. Ihre Geschichte sei eine Sensation: Zum ersten Mal werden Panda-Zwillinge in Menschenobhut von ihrer Mutter ohne menschliche Hilfe aufgezogen. “Für diese tolle Leistung ist auch ihre Mutter Yang Yang nominiert – in der Kategorie ‘Panda-Persönlichkeit des Jahres'”, informierte der Zoo.

Beliebt: Schönbrunner Pandas für Auszeichnungen nominiert

Noch in zwei weiteren Kategorien ist der Tiergarten zu finden. Fu Bao, der dritte Schönbrunner Panda-Nachwuchs, der mittlerweile in der Dujiangyan Panda Base in China lebt, wurde für die Kategorie “Beliebtester Heimkehrer-Panda” vorgeschlagen. Der “Glückliche Leopard” ist der ältere Bruder der Zwillinge und wurde in diesem Jahr bereits vier Jahre alt. Eine weitere Nominierung geht nicht an einen Panda, sondern an zwei Panda-Freunde. Fotograf Daniel Zupanc und Tiergarten-Pressesprecherin Johanna Bukovsky sind mit ihrem Kinderbuch “Der kleine Zoo-Entdecker. Großer Panda”, erschienen im KIKO Verlag, in der Kategorie “Unterhaltsame Bildungsarbeit” mit dabei.

Ins Leben gerufen wurden die Giant Panda Global Awards vom “Panda-Botschafter” Jeroen Jacobs. Mit diesen Preisen will er Aufmerksamkeit für die Großen Pandas und die Bemühungen zum Erhalt dieser bedrohten Art wecken. Bis 21. Jänner kann unter www.giantpandaglobal.com abgestimmt werden.

(apa/red)