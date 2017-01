Freizeit-Tipps für graue Wintertage und klirrende Kälte in Wien

Von Frühling bis Herbst bietet Wien allerlei Freizeitspaß für groß und klein, doch auch im Winter lassen sich die freien Tage mit zahlreichen Freizeitaktivitäten planen. Hier finden Sie einige Anregungen und Tipps:

Tipp 2: Ab in die Therme

Nasskalte Wintertage lassen sich am besten im warmen Wasser und zahlreichen Saunen genießen. Hier finden Sie alle Thermen in und rund um Wien.

Tipp 2: Eislaufen

Auch bei klirrender Kälte lässt es sich beim Eislaufen in den zahlreichen Hallen in Wien aushalten. Hier finden Sie alle Infos zu den Eislaufplätzen, Öffnungszeiten und Preisen.

Tipp 4: Bogenschießen

Über den Dächern Wiens in bester Innenstadt-Lage, direkt gegenüber vom Schwedenplatz, findet sich das Eldorado für alle, die sich immer schon einmal ganz unkompliziert im Bogenschießen versuchen wollten: der Arco Vienna Club.

Tipp 5: Lasertag

Sie sind mit einer größeren Gruppe unterwegs? Dann könnten Sie beim Lasertag überschüssige Energie loswerden. VIENNA.at hat das Angebot von LaserMaxx getestet.

Tipp 6: Ab ins Kino

Den nächsten Kino-Blockbuster inklusive Popcorn und Nachos genießen? Perfekte Abendbeschäftigung im Winter. Alle Kinos, Spielzeiten und Filme finden Sie hier.

Tipp 7: Family Fun

Geburtstagsparty, Kletterturm, Trampoline, Kletterwand oder Disco – bei Family Fun kommt der Spaß mit den Kindern garantiert nicht zu kurz! Hier gibt es mehr Infos.

Tipp 8: Museumsbesuch

Wien hat auch kulturell einiges zu bieten – besonders in der kalten Jahreszeit lohnt es sich in einem der unzähligen Museen in Wien vorbeizuschauen. Die außergewöhnlichsten Museen gibt es hier.

Tipp 9: Brunch in Wien

Wer – vor allem am Wochenende – bequem und mit gut gefülltem Magen in den Tag starten möchte, sollte sich über das Brunch-Angebot Wiens informieren. Hier finden Sie einige Reviews und Empfehlungen.