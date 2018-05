Frau in Wien-Favoriten erstochen: Ehemann gab Tat zu, bestreitet aber Tötungsabsicht

Das gab die Polizei am Montag bekannt. Die 59 Jahre alte Frau starb durch mehrere Messerstiche, die ihr der Täter nach einem Streit in der Leebgasse zufügte. Die Obduktion der Toten werde am Dienstag durchgeführt, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Frau in Wien-Favoriten erstochen: Ehemann geständig