Messerattacke in Wien-Favoriten: Frau erliegt Verletzungen

Am Sonntagmittag kam es in Wien-Favoriten zu einer tödlichen Messerattacke. Dabei soll ein Mann eine Frau in der Leebgasse tödlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden.