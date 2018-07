ESC in Israel: Austragungsort wird mit Wettbewerb ermittelt

Die Bewerbungsfrist für den Austragungsort des 64. Song Contests in Israel läuft. Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und Eilat sind fix im Rennen, weitere Städte könnten sich noch bewerben.

Der Bieterwettbewerb für den Veranstaltungsort des Eurovision Song Contests 2019 in Israel hat begonnen. “Wir haben vier Städte angesprochen: Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und Eilat”, sagte eine Sprecherin des für die Ausstrahlung zuständigen israelischen Fernsehsenders Kan am Donnerstag. Gemeinsam mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) werde man bis Ende August über den Austragungsort entscheiden.

Entscheidung für ESC-Austragungsort fällt Ende August

Weitere Städte könnten sich in den kommenden Wochen ebenfalls bewerben. Um den Austragungsort hatte es in Israel politischen Streit gegeben. Die Regierung wollte zunächst, dass der Wettbewerb 2019 wie in der Vergangenheit auch in Jerusalem stattfindet. Die Stadt ist jedoch ein zentraler Streitpunkt im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.