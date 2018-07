Universal Music erhebt Plagiatsvorwürfe gegen Israels ESC-Siegerlied “Toy”

Ist Nettas ESC-Siegersong "Toy" ein Plagiat des White-Stripes-Liedes "Seven Nation Army"? - © AP (Sujet)

Wie israelische Medien am Dienstagabend berichten, droht den Komponisten des Song-Contest-Siegerliedes 2018 ein Verfahren wegen Plagiatsvorwürfen. Nettas “Toy” soll vom White-Stripes-Lied “Seven Nation Army” abgekupfert sein – so der Vorwurf der Universal Music Group. Ein entsprechender Brief ging vor zwei Wochen bei Doron Medalie und Stav Beger ein. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, wird Israel disqualifiziert und kommt nicht mehr als Austragungsort für den ESC 2019 in Frage.