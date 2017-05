ESC-Gewinner Salvador Sobral: “Sieg für die Musik”

Der Gewinner des 62. Song Contests: Portugals Salvador. - © APA/AFP

Portugals ESC-Gewinner Salvador Sobral nutzte die Zeit der Dankesrede zur indirekten Kritik an seine Co-Finalisten: “Wir leben in einer Welt völlig austauschbarer Musik – Fast-Food-Musik ohne jeden Inhalt. Dies könnte ein Sieg für die Musik sein, für Leute, die Musik machen, die noch etwas zu sagen hat”, meinte der 27-Jährige nach seinem Triumph bei der 62. Ausgabe des Eurovision Song Contest in Kiew.