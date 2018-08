ESC: Finanzstreit gefährdet Israel als Austragungsort für 2019

Aufgrund eines Finanzstreits zwischen dem israelischen Fernsehsender Kan und der Regierung ist Israel als Austragungsort für den Eurovision Song Contest 2019 akut gefährdet.

Der schwelende Finanzstreit um eine mögliche Ausrichtung des Eurovision Song Contests 2019 in Israel hat eine neue Stufe erreicht: Nach Angaben des für die Übertragung zuständigen Fernsehsenders Kan sei der ESC in Israel akut gefährdet. Kan und die Regierung sind sich uneins darüber, wer für die Kosten aufkommen soll. Der Fernsehsender hat deshalb ein Ultimatum bis Dienstag gestellt.

Finanzstreit um Song Contest 2019 in Israel eskaliert

“Unsere Deadline ist morgen”, so eine Kan-Sprecherin am Montag: “Wir warten jetzt auf die endgültige Antwort der Regierung.” Dann müssten zwölf Millionen Euro als Absicherung beim Veranstalter, der Europäischen Rundfunkunion EBU, hinterlegt werden. Anderenfalls werde es keinen Eurovision 2019 in Israel geben.