Erste Hochrechnung zur Landtagswahl in Salzburg 2018

Die Volkspartei konnte deutlich zulegen und kommt laut einer ersten – noch sehr unsicheren – Hochrechnung der ARGE Wahlen auf rund 39,5 Prozent. Knapp ist das Rennen um Platz zwei zwischen SPÖ und FPÖ. Die Grünen bleiben trotz deutlicher Verluste im Landtag. Die NEOS schaffen den Einzug klar, die FPS hofft.

Salzburg-Wahl: Erste Ergebnisse sehen ÖVP-Erdrutsch-Sieg

Gegenüber dem Urnengang im Jahr 2013 bedeutet die Hochrechnung von 16.25 Uhr (Auszählungsgrad: rund 13 Prozent) für die ÖVP ein Plus von rund zehn Prozentpunkten. Die SPÖ verliert laut der ARGE-Hochrechnung gegenüber ihrem schon sehr niedrigen 2013er-Ergebnis weiter an Boden und kommt auf 19,5 Prozent. Knapp dahinter – mit einem kleinen Plus – liegt die FPÖ, die bei 18 Prozent liegt. Wer von den beiden Parteien die Nase schlussendlich vorne haben wird, ist derzeit noch nicht entschieden.

Die Grünen verlieren gut die Hälfte ihrer Stimmen, bleiben aber klar über der Fünf-Prozent-Hürde und kommen auf etwa 9,0 Prozent. Die NEOS schafften bei ihrem erstmaligen Antritt in Salzburg mit 6,5 Prozent klar den Einzug. Die FPÖ-Abspaltung FPS von Karl Schnell könnte unter Umständen den Sprung in den Landtag schaffen: In der aktuellen ARGE-Hochrechnung liegt die Partei genau an der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug. Ex-Team Stronach-Mann Hans Mayr scheitert mit rund 1,5 Prozent klar.

Beim letzten Wahlgang am 5. Mai 2013 hatte die ÖVP ebenfalls den ersten Platz erreicht, mit 29,0 Prozent lag sie allerdings deutlich unter dem heurigen Ergebnis. Die SPÖ erreichte 23,8 Prozent, die FPÖ 17,0 Prozent. Die Grünen kamen auf für sie hohe 20,2 Prozent. Das nun nicht mehr angetretene Team Stronach fuhr damals 8,3 Prozent ein.

SORA/ORF: VP knapp unter 40, SP knapp vor FP

Die ÖVP ist der große Wahlsieger der Salzburger Landtagswahl heute, Sonntag. Und die schwarz-grüne Landesregierung könnte – mit einer knappen Mandatsmehrheit – weitermachen. Dies zeichnete sich nach der ersten SORA/ORF-Hochrechnung (25 Prozent Auszählungsgrad) ab. SPÖ und FPÖ lagen Kopf an Kopf knapp unter 20 Prozent. Die NEOS ziehen ziemlich sicher in den Landtag ein, vielleicht auch die FPS.

Nach der Auszählung von 25 Prozent der Stimmen und erster Sprengel der Stadt Salzburg fiel der Zugewinn der ÖVP – die in einer ersten Trendrechnung noch mit 40 Prozent ausgewiesen war, etwas geringer aus. Mit plus 9,5 Prozentpunkten blieb sie unter der 40er-Marke, bei 38,5 Prozent. Die Grünen verlieren zwar massiv gegenüber ihren 20,2 Prozent aus dem Jahr 2013, aber sie kamen in der Hochrechnung auf 9,8 Prozent. Und damit hätte Schwarz-Grün die knappe Mehrheit der 36 Mandate, mit 15 der ÖVP und 4 der Grünen.

SPÖ und FPÖ mit Kopf-an-Kopf-Rennen

SPÖ und FPÖ lieferten sich am Salzburger Wahlsonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen – und blieben beide unter ihren Erwartungen. Die SPÖ muss sich auf einen weiteren Verlust (4,4 Punkte auf 19,4 Prozent laut Hochrechnung) einstellen, und wird damit den in der Finanzskandalwahl 2013 eingefahrenen historischen Tiefstwert noch unterbieten. Die FPÖ dürfte zwar schwach zulegen (um 1,8 Punkte), mit 18,8 Prozent aber unter dem Wahlziel von 20 Prozent bleiben.

Dies ist vor allem auf die Konkurrenz durch das Salzburger FPÖ-Urgestein Karl Schnell zurückzuführen – der nach dem Zerwürfnis mit der Partei mit seiner eigenen “Freien Partei Salzburg” (FPS) überraschend stark punktete: Mit 4,6 Prozent in der Hochrechnung konnte er noch auf den Einzug in den Landtag hoffen. Dessen so gut wie sicher sein konnten sich die NEOS: Sie dürften beim ersten Antreten gleich sieben Prozent schaffen.

Neueste Hochrechnung: ÖVP bei 15 Mandaten, FPS dürfte scheitern

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Salzburg vom Sonntag vier Mandate dazugewonnen. Die Volkspartei kommt laut einer aktualisierten Hochrechnung der ARGE Wahlen auf künftig 15 Sitze im 36 Mandate starken Landtag. Damit sind zumindest zwei Koalitionsvarianten denkbar (mit Rot oder Blau); unter Umständen geht sich auch Schwarz-Grün aus. Die FPS verfehlt laut aktuellem Stand den Landtags-Einzug.

Die SPÖ erreicht laut ARGE-Hochrechnung von 16.55 Uhr (Auszählungsgrad knapp ein Drittel) acht Mandate (-1), die FPÖ kommt künftig auf sieben (+1). Der Verlust der Grünen widerspiegelt sich auch bei den Mandaten mit künftig nur noch drei statt bisher sieben Landtagssitzen. Neu im Landtag sind die NEOS, die voraussichtlich mit drei Abgeordneten ins Landesparlament einziehen werden. Das dritte Mandat der Pinken ist allerdings nur schwach abgesichert und könnte im Lauf des Wahlabends noch zur ÖVP wandern, unter Umständen auch zur FPÖ.

FPS mit Schnell gescheitert

Gescheitert ist laut dieser Hochrechnung Karl Schnell mit seiner FPÖ-Abspaltung FPS: Der Arzt aus Saalbach-Hinterglemm verfehlt demnach mit seiner “Freien Partei Salzburg” mit 4,4 Prozent die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug knapp. Klar gescheitert ist der ehemalige Team Stronach-Mann Hans Mayr mit seiner Namensliste, diese erreicht nur 1,5 Prozent.

Die ÖVP liegt laut dieser Hochrechnung bei 38,6 Prozent. Die SPÖ kommt auf 19,9, die FPÖ auf 19,1 Prozent. Die Grünen verlieren mehr als die Hälfte und erreichen 8,9 Prozent. Die NEOS ziehen mit 7,3 Prozent sicher ein.

