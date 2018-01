Eintritt frei: Alle Infos zu den kostenlosen Veranstaltungen in Wien im Jänner

Ihr möchtet etwas erleben, ohne dafür Geld auszugeben? In Wien gibt es zahlreiche kostenlose Veranstaltungen, die bei freiem Eintritt besucht werden können. Wir haben für euch die besten Gratis-Events zum Start ins neue Jahr aufgelistet.

Gratis Veranstaltungen im Jänner: Alle Events im Überblick

01. bis 31.01.2018: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch und zugleich zuvorkommend: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich.

>> Hier eine ausführliche Übersicht über das Gratis-Angebot

01. bis 31.01.2018: Ein Denkmal guter Taten

Die Ausstellung “Ein Denkmal guter Taten” im Theater Nestroyhof Hamakom basiert auf der Idee eines leeren Klassenzimmers, in dem auf dreizehn Schultafeln die Geschichten von Kindern erzählt werden. Jede Tafel spiegelt das Leben der Kinder vor dem Holocaust wieder, aber auch den Horror und die Angst, die sie empfunden haben, sowie den großen Verlust, den sie schlussendlich ertragen mussten.

>> Mehr Informationen zur Ausstellung

01. bis 31.01.2018: Wiener Bezirksmuseen

Bei tristem Wetter bietet sich ein Museumsbesuch geradezu an. Praktisch, dass jeder Wiener Bezirk sein eigenes Museum hat, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei, um den Zugang zur historischen Entwicklung eines Grätzels zu ermöglichen.

>> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.01.2018: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen: Seit 2004 ist das Angebot an Kunst im öffentlichen Raum stetig gewachsen. Sei es entlang von

U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern. Hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein.

>> Hier gibt’s einen Überblick über aktuelle Projekte

01. bis 31.01.2018: “Free Walking Tours” durch Wien

Das Konzept ist simpel: Free Walking Tours funktionieren nach dem Pay-what-you-want-Prinzip. Ein Guide führt circa zwei Stunden durch Wien. Am Ende der Tour zahlt jeder so viel, wie er geben kann und möchte. Auch für Wiener, die Gäste aus anderen Ländern oder Städten zu Besuch haben, können Free Tours ein nettes Sightseeing Programm liefern.

>> Weitere Infos zu den “Free Walking Tours”

07., 14., 21. und 28.01.2018: Gratis ins Kino

Jeden Sonntag gibt es in Wien die Möglichkeit, gratis ins Kino zu gehen. Im Schikaneder (1040, Margaretenstraße 24) und im Topkino (1060, Rahlgasse 1) wird wöchentlich um 20.15 Uhr bei freiem Eintritt zum gemeinsamen Tatort-Schauen geladen. Sollte einmal keine Folge des Kult-Krimis im Fernsehen laufen, werden in beiden Kinos “Ersatz-Krimis” gezeigt.

>> Weitere Infos zum kostenlosen TV im Kino im Schikaneder und Topkino

13.01.2018: Gratis ins Wiener Kunsthistorische Museum

Am 13. Jänner kann das KHM Wien von 10.00 bis 18.00 Uhr gratis besucht werden. An diesem Tag genießen alle Besitzer einer Jahreskarte der Wiener Linien oder einer WienMobil-Karte sowie alle Mitarbeiter der Wiener Linien freien Eintritt ins Museum. Mehrere kostenlose Führungen für Jung und Alt durch die noch bis 21. Jänner geöffnete Sonderausstellung werden geboten.

>> Mehr Infos zum Gratis-Eintritt ins KHM

14., 21. und 28.01.2018: METAMarkt Antik- & Flohmarkt

Jeden Sonntag im Monat findet auf dem Gelände der METAStadt im 22. Wiener Gemeindebezirk von 07.00 bis 14.00 Uhr der METAMarkt Antik- & Flohmarkt statt. Auf weitläufigen Außenflächen und in charakteristischen alten Fabrikhallen kann hier nach Herzenslust gestöbert, gesammelt und gefeilscht werden.

>> Weitere Infos zum Antik- & Flohmarkt

14.01.2018: Joseph Haydn- Nikolaimesse

Die Missa Sancti Nicolai (Nikolaimesse) ist die sechste Messe von Joseph Haydn. Sie dürfte nach der “Abschiedssinfonie” geschrieben worden sein, sozusagen als Dankeschön an Fürst Esterhazy. Am 14. Jänner wird die Nikolaimesse bei freiem Eintritt vom Chor, Solisten und Orchester der Chorvereinigung St. Augustin unter der musikalischen Leitung von Andreas Pixner in der Jesuitenkirche aufgeführt.

>> Mehr Infos zur Nikolaimesse

19.01. bis 04.03.2018: Wiener Eistraum am Rathausplatz

Alle Jahre wieder können Schlittschuhbegeisterte beim Wiener Eistraum auf beachtlichen 8.500 Quadratmetern bis Anfang März ihre Runden vor der unvergleichlich schönen Kulisse von Rathaus und Burgtheater ziehen. Traditionell zur Eröffnung am 19. Jänner wird von 17.00 bis 22.00 Uhr zum Gratis-Eislaufen geladen. Für Kinder und Anfänger stehen außerdem die 750 Quadratmeter der Eisstockbahnen von Mo-Fr (9.00-16.00 Uhr) sowie Sa+So (ganztägig) gratis zur Verfügung.

>> Alle Infos zum Wiener Eistraum 2018

19.01.2018: Autogrammstunde mit Elvis-Gitarrist James Burton

James Burton, der weltbekannte Gitarrist von Elvis Presley, ist am 19. Jänner auf Wien-Besuch und gibt zwischen 14.30 und 15.00 Uhr fleißig Autogramme an die Besucher des 48er Tandlers, dem Seconhand-Shop der MA48 in Wien-Margareten.

>> Weitere Informationen zur Autogrammstunde

21.01.2018: Baby- und Kinder-Flohmarkt

In der MGC Modecenter-Messehalle bieten über 200 Aussteller von 10.00 bis 14.00 Uhr eine große Auswahl an Babyausstattung, Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher, Schi, Eislaufschuhe, Fahrräder, Videospiele, Spielkonsolen, Playmobil, Lego und vieles mehr zum Verkauf an.

30.01.2018: “Wedding Unusual” im Renaissance Hotel Wien

Wer eine außergewöhnlich Hochzeit plant, bekommt dazu beim Event “It’s Wedding Unusual” am 30. Jänner im Renaissance Hotel Wien kostenlos Tipps. Das Event widmet sich unter anderem Hochzeits-Themen wie “Rocking Baroque” und “Opulenz”.

>> Alle Infos zum Event

(Red/VKP)