Elvis-Gitarrist James Burton gibt Autogramme im Wiener 48er Tandler

“Play it, James!” fordert Elvis Presley James Burton auf beinahe jeder Live-Aufnahme auf, ein Solo zu spielen. Der US-Musiker gilt heute neben Eric Clapton als größte Gitarren-Ikone der amerikanischen Musikszene. Er spielte im Lauf seiner Karriere mit Stars wie Frank Sinatra, Dean Martin, Johnny Cash, Tina Turner, Roy Orbison und Jerry Lee Lewis. In den 1970ern verhalf Burtons Sound Elvis Presley zu seinem Comeback. Schließlich wurde er 2001 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und 2010 mit einem Grammy als bester Gitarrenspieler geehrt.

James Burton-Fans dürfen sich auch auf den Musikbereich des 48er Tandlers freuen, der unzählige Schallplatten, CDs und Instrumente zum Durchstöbern bietet.

