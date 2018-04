DIY: Obst- und Gemüse-Beet für Balkon und Garten aus einer Europalette basteln

Für das Obst- und Gemüse-Beet, das aus einer Europalette gebastelt wird, braucht man nur wenig Zubehör und Werkzeug. Sollte man über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen, lassen sich die Arbeiten dort problemlos umsetzen, zur Not oder mangels eigener Freiflächen kann man aber auch auf den Innenhof des Wohnhauses oder das Kellerabteil ausweichen, da vor allem das Schleifen ziemlich viel Staub und Dreck verursacht.

In einer einfachen DIY-Bastelanleitung samt Fotomaterial zum besseren Verständnis erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie ihr das Beet selbst nachbauen könnt. Also ran ans Werkzeug und los geht’s.

DIY-Bauanleitung: Schritt für Schritt zum Europaletten-Beet

Für das Beet benötigt ihr folgende Materialien und Werkzeuge:

Europalette

Holzbrett

Hammer, Schraubenzieher, Zange

Schleifmaschine/Schleifpapier

Akkuschrauber

einige Schrauben

Müllsäcke

Klammerpistole oder kleine Nägel

Teppichmesser/Schere

1) Zuerst eine Europalette im Baumarkt besorgen (oder eine alte Palette upcyceln). Zusätzlich wird noch ein Holzbrett in derselben Breite und Länge wie die Latten der Palette benötigt.

2) Dann die zweite und vierte Latte der Palette mit einem Schraubenzieher entfernen und die Nägel im Brett herausziehen. Dazu die Nägel zuerst zurückhämmern und anschließend mit einer Zange entfernen.

3) Die Palette auf eine stabile Unterlage legen und 4) am besten mit einem Bandschleifer abschleifen, bis alle groben Späne entfernt wurden. Auch die drei Bretter, die im nächsten Schritt die Böden werden, schleifen.

5) Die in Schritt 2 herausgelösten Latten sowie das extra Brett nun unter jede Reihe mit Fächern schrauben.

6) Danach haben alle Fächer einen fast durchgehenden Boden. Der kleine Spalt an der Rückseite ist kein Problem und kann bleiben.

7) Die Holzarbeiten sind nun fertig – das Grundgerüst des Beets steht.

8) Im nächsten Schritt einen festen Müllsack (am besten doppelt) in die Fächer drücken und darauf achten, dass das Fach komplett ausgefüllt ist. Den Sack mit einer Klammerpistole (oder alternativ ein paar Nägeln) rundherum befestigen und alles Überstehende mit einem Teppichmesser oder einer Schere wegschneiden.

Et viola: Oben seht ihr, wie das fertige Obst- und Gemüse-Beet aussieht. Nachdem ihr Erde in die einzelnen Fächer gegeben habt, können dort nach Lust und Laune diverse Kräuter, Salate oder Obst angebaut werden.

Fazit: Das Europaletten-Beet ist nicht nur einfach zu bauen, sondern sieht auch noch schick aus und spart beispielsweise auf einem kleinen Balkon ordentlich Platz. Somit steht dem Urban Gardening mitten in Wien nichts mehr im Weg.

Noch ein Tipp: Will man eine professionelle Arbeitsumgebung, gibt es in Wien zahlreiche sogenannte offene Werkstätten, in den meisten Fällen stehen einem dort gegen Bezahlung einer Gebühr die Räumlichkeiten samt diverser Geräte zur Verfügung. Außerdem bekommt man im Bedarfsfall nützliche Tipps von Gleichgesinnten und Profis.

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht die Redaktion von VIENNA.at!

(Fotos: VIENNA.at/Verena Kaufmann-Plank)

Vielen lieben Dank an meinen Ehemann, der mich bei unserem DIY-Projekt wieder tatkräftig unterstützt hat!

(Red/VKP)