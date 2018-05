Direktverbindung: Mit der Westbahn zum Wiener Donauinselfest

Seit einigen Monaten fährt die Westbahn mit ihrer Linie Westblue über die sogenannte S-Bahn-Stammstrecke in Wien bis zum Bahnhof Wien Praterstern. Viele Besucher des Donauinselfestes reisen aus Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich an. Um ihnen die Anfahrt zu erleichtern, wird die Linie Westblue während des Festivals über den Praterstern hinaus bis zur Haltestelle Handelskai verlängert. Von dort sind die verschiedenen Bühnen des Geländes in wenigen Minuten über die Donaubrücke zu Fuß erreichbar.

Die Verlängerung bis Handelskai beginnt am Freitag, 22. Juni mit Zug 965 (Salzburg ab 12:22 Uhr, Linz ab 13:34 Uhr, Wien Praterstern an 15:03 Uhr), die Ankunftszeit in Wien Handelskai ist um 15:08 Uhr. Bis Sonntagabend (24. Juni) kommen alle Züge von Westblue in der genannten verlängerten Form zur Minute .08 am Handelskai an.

Für die Rückfahrt Richtung Salzburg ist der Zustieg in der Haltestelle Handelskai jeweils zur Minute .50 möglich – beginnend mit Zug 970 am Freitag (Handelskai ab 15:50 Uhr, Linz an 17:26 Uhr, Salzburg an 18:38 Uhr). Die letzte verlängerte Rückfahrt wird am Sonntagabend um 19:50 Uhr angeboten (Linz an 21:26 Uhr, Salzburg an 22:38 Uhr).

Westbahn-Ticket: Ohne Aufpreis durch Wien

Jedes gültige Westbahn-Ticket mit Start- oder Zielort “Wien” kann für die Fahrt bis oder von Handelskai ohne Aufpreis genutzt werden. Zusätzlich dazu wird es ab 6. Juni 2018 online auf westbahn.at auch ein besonders günstiges Spezialticket geben – erhältlich entweder für eine einfache Fahrt oder als Hin- und Retourticket und gültig während der drei Festivaltage. Linz – Wien kostet für eine Einzelfahrt 16,90 Euro, als Retourticket 32,90 Euro. Für Salzburg – Wien liegt der Tarif bei 22,90 Euro in eine Richtung und 44,90 Euro für Hin- und Rückweg. Tickets der Wiener Linien werden in der Westbahn nicht für die Fahrt innerhalb von Wien anerkannt.

“Das Donauinselfest begeistert auch heuer wieder mit seinem vielfältigen Programm. Wir als Westbahn möchten mit der Verlängerung von Westblue unseren Beitrag leisten, damit noch mehr Musikfans entlang der Strecke Salzburg – Wien einfach und sicher zur Donauinsel kommen.”, beschreibt Dr. Erich Forster, CEO der Westbahn, die Idee des Unternehmens. “Wir empfehlen den Besuchern des Donauinselfests zusätzlich, online eine Reservierung für ihre gewünschte Westblue-Verbindung zu machen. Für Reisende, die aus anderen Gründen an dem Wochenende in die Stadt kommen, dürfte die Anreise mit Westgreen zum Westbahnhof vorteilhaft sein, da wir eine große Nachfrage in den Zügen zur Donauinsel erwarten.”

