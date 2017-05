Die ESC-Startreihenfolge: Nathan Trent startet im Finale auf Platz 4

Österreichs Kandidat Nathan Trent wird im Finale des 62. Eurovision Song Contest in Kiew mit Startnummer 4 ins Rennen um Europas Sangeskrone gehen. Die European Broadcasting Union (EBU) gab in der Nacht auf Freitag die offizielle Reihenfolge der 26 Finalisten bekannt, die im Detail nach dramaturgischen Gesichtspunkten zusammengestellt wurde.

Der Ablauf des ESC-Finales: Die Startreihenfolge im Überblick

1. Israel: Imri Ziv – “I Feel Alive”

2. Polen: Kasia Mos – “Flashlight”

3. Weißrussland: Naviband – “Historyja majho zyccia”

4. Österreich: Nathan Trent – “Running On Air”

5. Armenien: Artsvik – “Fly With Me”

6. Niederlande: O’G3NE – “Lights And Shadows”

7. Moldau: SunStroke Project – “Hey, Mamma!”

8. Ungarn: Joci Papai – “Origo”

9. Italien: Franceso Gabbani – “Occidentali’s Karma”

10. Dänemark: Anja Nissen – “Where I Am”

11. Portugal: Salvador Sobral – “Amor pelos dois”

12. Aserbaidschan: Dihaj – “Skeletons”

13. Kroatien: Jacques Houdek – “My Friend”

14. Australien: Isaiah – “Don’t Come Easy”

15. Griechenland: Demy – “This Is Love”

16. Spanien: Manel Navarro – “Do It for Your Lover”

17. Norwegen: Jowst – “Grab The Moment”

18. Großbritannien: Lucie Jones – “Never Give Up On You”

19. Zypern: Hovig Demirjian – “Gravity”

20. Rumänien: Ilinca feat. Alex Florea – “Yodel It!”

21. Deutschland: Levina – “Perfect Life”

22. Ukraine: O.Torvald – “Time”

23. Belgien: Blanche – “City Lights”

24. Schweden: Robin Bengtsson – “I Can’t Go On”

25. Bulgarien: Kristian Kostow – “Beautiful Mess”

26. Frankreich: Alma – “Requiem”

(APA/Red)