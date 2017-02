Die Demos zum Akademikerball 2017 im Überblick: Routen, Sperren und Umleitungen

Drei Demonstrationsmärsche und zahlreiche Standkundgebungen wurden rund um den Wiener Akademikerball 2017 bei der Polizei angemeldet. Man rechne mit rund 2.000 Teinehmern. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es auch heuer wieder ein Platzverbot rund um die Hofburg geben. Dieses tritt am Freitag um 17.00 Uhr in Kraft.

Demos zum Wiener Akademikerball im Überblick