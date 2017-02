Zwei Akademikerball-Demonstrationen kurzfristig abgesagt

Das teilte die Wiener Polizei am Donnerstag in einer Ausendung mit. Der Marsch der Offensive gegen Rechts – von der Universität bis zum Stephansplatz – findet am Freitag statt. Angemeldet wurde dieser Demonstrationszug für bis zu 2.000 Teilnehmer. Treffpunkt ist ab 17.00 Uhr beim Schottentor vor der Wiener Universität, die Route führt dann über die Wipplingerstraße, Tuchlauben und Brandstätte zum Stephansplatz. Titel der Veranstaltung: “Burschiball anfechten! Solidarität statt Hetze!”