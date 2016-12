Die besten Silvester-Partys 2016 in Wien: Hier könnt ihr ins nächste Jahr feiern

Ein Überblick über die besten Silvesterparties 2016 in Wien – egal ob Clubbing, Party, Galadinner oder Silvesterbuffet, hier finden Sie die Veranstaltungen zum Jahreswechsel.

Der Wiener Silvesterpfad 2016/17

Am 31. Dezember 2016 verwandelt sich Wien in die größte Silvesterparty der Stadt – denn bereits ab 14 Uhr startet das Programm am Wiener Silvesterpfad. Geboten werden Live-Auftritte, Musik, Kulinarik und ein großes Feuerwerk. Gefeiert werden kann an mehreren Stationen bis 2 Uhr morgens am Neujahrstag.

> Das Programm am Wiener Silvesterpfad 2016 im Detail

Cosmic Flow Psychedelic New Year @ Marx Halle

Am 31. Dezember 2016 wird in der Marx Halle die wohl größte Silvesterparty geschmissen. Der Jahreswechsel rückt immer näher und mit ihm eine der verrücktesten und legendärsten Nächte des Jahres. An diesem besonderen Abend vereinen sich das das FLOW Festival und Cosmic, um mit euch gemeinsam ins neue Jahr zu tanzen.

> Hier geht’s zum Gewinnspiel

Vanity’s SUPER NEW YEAR’S EVE @ Passage

Am 31. Dezember verwandelt sich die Babenberger Passage in einen Silvester-Partytempel. “We celebrate this exclusive night full of sparkle, excitement, confetti and lots of Champagne! #ItsShowtime #BigNightAheadHipHop/Show/House/Heels/RnB/Fireworks/Champagne”

> Wir verlosen Tickets

Silvestergala @ PRATERSAUNA & VIE i PEE

Am gesamten Areal der Pratersauna und des VIE i PEE wird am 31. Dezember 2016 eine große Silvestergala gefeiert. Auf fünf Floors wird ab 23 Uhr gefeiert. Mit dabei sind unter anderem Alecante, Crazy Sonic, Fabiano Jose und viele mehr. Abendkassa-Tickets: 20 Euro.

> Weitere Infos hier

Silvester – Happy New Year 2017 @ Bollwerk

Im Bollwerk wird ab 22.00 Uhr eine Party der Superlative gefeiert. Bis 23.17 Uhr gilt freier Eintritt während im Inneren Live-Acts, Pfannkuchen, eine Wahrsagerin und Tänzerinnen für einen unvergesslichen Abend garantieren sollen.

Silvester @ Platzhirsch

Ab 22.00 Uhr kann auch am Opernring 11 im Platzhirsch ordentlich gefeiert werden. Bei Pop/Rock & RnB-Beats wird mit allem gefeiert, was zu einer Silvesterfeier so dazu gehört.

> Weitere Infos hier

New Year’s Eve Party @ Volksgarten

Zu Silvester wird am 31.12 ab 23 Uhr im Wiener Volksgarten zur traditionellen Silvester-Party gerufen. Es wird nicht nur in der Disco, sondern auch in der Säulenhalle und im Winterzelt gefeiert. Achtung, der Eintritt ist erst ab 21 Jahren. Der Eintritt an der Abendkassa kostet 25 Euro.

> Alle Infos zur Silvesterparty

Masquerade | New Year’s Eve Party @ Lutz – der Club

Ein Maskenball der besonderen Art wartet auf die Besucher der Silvesterparty im Lutz – der Club. “„Take a mask and wear it well, so your identity no one can tell“

> Weitere Infos hier

Bassproduction Silvester GOA Party @ Weberknecht

Im Weberknecht wird zu Silvester die Baddproduction GOA Party gefeiert. Ab 22 Uhr sind unter anderem Gobayashi, Psyankali, und DJ Goagnom mit dabei. Ab 6.00 Uhr lädt außerdem noch die Afterhour zum Feiern ein. Der Eintritt kostet 10 Euro.

New Year’s Eve @ U4

Auch im U4 wird am Silvesterabend ordentlich gefeiert. Ab 22 Uhr geht es los, bis 24 Uhr gibt es “Free Sekt” und Cocktail-Specials. Der Eintritt an der Abendkassa kostet 18 Euro.

> Weitere Infos hier

Silvester Beat it @ Flex

Am 31. Dezember lädt das Flex zum Beat It Silvester Special. Ab 21 Uhr geht es in der Halle und im Café los. Am 1. Jänner geht es ab 4 Uhr außerdem mit dem Crazy “Neujahrskonzert – The Original” weiter.

> Weitere Infos hier

NEW YEAR’S STURZ GALA @ Grelle Forelle

Unter dem Motto “#insturzwetrust” findet in der Grellen Forelle mit zahlreichen Live-Acts die Silvesterparty statt. Ab 23 Uhr geht’s los, bis Mitternacht gibt es freien Eintritt, danach kostet das Ticket 15 Euro.

Weitere Infos hier

Say Hello to 2017 @ Praterdome

New Year’s Eve lautet das Motto bei der Silvester-Party im Wiener Praterdome. Ab 22 Uhr geht es direkt im Partytempel vor dem Wiener Prater los. Bis 24 Uhr beträgt der Eintritt 10 Euro, danach 15 Euro.

> Weitere Infos zur Party gibt es hier

Silvester Party @ omu bar

Die neue Bar direkt beim Schottentor lädt am Silvester Abend zur „Black and White Party“. Serviert werden herrliche selbst kreierte Cocktails. Glitzer, Konfetti und Luftballons sorgen für die richtige Silvester-Dekoration und cooler DJ Sound für beste Party-Stimmung bei freiem Eintritt.

> Alle Infos zum Silvesterabend

The New Year’s Eve @ Hard Rock Cafe

Wer das alte Jahr ehrwürdig verabschieden und gleichzeitig rockig ins neue Jahr starten möchte, ist im Hard Rock Cafe gut aufgehoben. Los geht’s um 20 Uhr mit Welcome Drink, 4-Gänge Menü, einem Glas Sekt um Mitternacht und NYE-Goodie Bag (€120 pro Person, €60 für Kinder bis 11). Für alle, die 2017 ordentlich begrüßen wollen, geht ab Mitternacht die Party so richtig los: Zusätzlich zum Menü gibt es ab Mitternacht „Open Bar“ sowie Gulasch als Snack (€165 pro Person).

> Alle Infos

Silvester in der Lutz bar

Mit einem Eintrittspreis von 69 Euro kann am Silvesterabend in der Lutz bar bei einem Silvester-Buffet ordentlich geschlemmt werden.

Silvestergala @ Palais Auersperg

Verbringen Sie den Jahreswechsel im einzigartigen Ambiente des historischen Palais Auersperg. Lassen Sie sich vom Wiener Residenzorchester mit Walzerklängen verzaubern und genießen Sie ein exklusives Galadinner.

> Weitere Informationen finden Sie hier

Silvestergala @ Kursalon Wien

Lassen Sie sich bei einem Strauss- und Mozart-Silvesterkonzert von den Klängen des Salonorchesters Alt Wien verzaubern und genießen Sie ein exklusives 4-gängiges Galadinner, erlernen oder perfektionieren Sie Ihre Tanzkünste bei einem Walzer-Workshop, erleben Sie um Mitternacht eine einzigartige Feuerwerksshow auf der wunderschönen Terrasse mit Blick auf den Stadtpark.

>> Weitere Infos zur Silvestergala finden Sie hier

Silvesterball @ Wiener Hofburg

Prächtig dekorierte Festsäle, künstlerische Höhepunkte und ein erlesenes Galadinner erwarten die Ballgäste wieder am Silvesterabend in der Wiener Hofburg.

>> Alle Infos finden Sie hier

Vintage Ball @ Concordia Schlössl

Lust ins neue Jahr zu „swingen“? Am 31. Dezember lädt die „Kleine Oper Wien“, wie das 1881 erbaute Concordia Schlössl in Simmering auch genannt wird, zum Silvesterball im Glamour-Stil der 20er Jahre.

> Alle Infos finden Sie hier

> Alles rund um Silvester in Wien