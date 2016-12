Neu im Wiener Nachtleben: Die omu Bar

Die omu Bar, der neue Hotspot der Wiener Abendszene, lädt am Silvesterabend die Party-People zum Feiern ein. Unter dem Motto „Black and White Party“ wird ab 22.00 Uhr bei freiem Eintritt in die Nacht gestartet.

An den Plattentellern mixen DJ Philipp Van Het Veld und Fè Vargas elektronische Musik für Stimmung. Auch DJ Julian Joy kredenzt feine Beats bis in die frühen Morgenstunden. Die ganze Nacht gibt es Getränkespecials. Mit dem Dresscode black and white, vielen Konfetti und Glitzer feiert man bei bester Laune den Jahreswechsel.

Neu in Wien: Omu Bar & small eats

Die neue Bar direkt beim Schottentor verwöhnt ihre Gäste mit custom-tailored Aperitivi und feinjustierten Cocktails. Barchef Felipe Betancourt kreiert seine Cocktails mit Liebe zum Detail und beweist beste Geschmacks-Nerven.

Dazu serviert Küchenchef Alexander Royer spannende kleine Kreationen vom Burger bis zum Curry, die bestens mit den Cocktails kombinierbar sind. Jeden Donnerstag sorgen die Resident DJs beim MAISON Extra Dry Afterwork für coole Beats von 80s Vinyl-Sound gefolgt von ChillHop, NuDicso bis zu Deep House.

HARD FACTS

BLACK AND WHITE PARTY

Datum: 31. Dezember 2016

Uhrzeit: ab 22.00 Uhr – Open End

Location: omu Bar & small eats, Kolingasse 7, 1090 Wien

Dresscode: Black and White

Freier Eintritt