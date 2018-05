Chronologie: Im Jahr 2018 wurden bereits 14 Morde in Wien verübt

Gleich Anfang Jänner kam es zu einer Familientragödie in der Leopoldstadt. Ein Mann tötete seine Frau und seine zehnjährige Tochter und stürzte sich selbst aus dem Fenster. Ein besonders tragischer Mord ereignete in einem Gemeindebau in Wien-Döbling, bei dem ein 16-Jähriger ein erst sieben Jahre altes Mädchen mit einem Messer tötete.

Bereits 14 Morde seit Anfang 2018 in Wien

Zu Pfingsten wurde eine Frau von ihrem Ehemann auf offener Straße erstochen, einige Tage später wurden gleich Leichen von den Kriminalisten entdeckt: eine 43-jährige Frau in Wien-Favoriten und ein 32-jähriger Mann in Wien-Ottakring.

Die beiden Personen wurden ebenfalls erstochen. Laut Pressesprecher der Polizei Wien, Daniel Fürst, konnten von den 14 Delikten bereits 13 restlos aufgeklärt werden. Das bedeutet, dass es einen Tatverdächtigen gibt, der sich derzeit in Haft befindet. In der Causa um den Mord in Ottakring laufen die Ermittlungen noch, so Fürst.

(Red)