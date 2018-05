32-Jähriger erstochen in Wiener Wohnung in Ottakring aufgefunden

Freunde des gebürtigen Türken machten sich Sorgen, weil sie von dem Mann schon länger nichts gehört hatten. Die Polizei brach die Tür auf und fand die Leiche in der Wohnung in der Lienfeldergasse in Wien-Ottakring an der Grenze zum Bezirk Hernals. Der Leichnam wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen auf. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hofmann, hat die Ermittlungen übernommen. Die Tatwaffe, ein Messer, konnte in der Wohnung sichergestellt werden.

APA/red