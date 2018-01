Bluttat in Wien-Leopoldstadt: Zehnjähriges Mädchen in Spital gestorben

Das Mädchen verstarb in einem Wiener Spital. - © APA/HANS PUNZ

Jenes zehnjährige Mädchen, das am Mittwoch leblos neben der Leiche seiner Mutter in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt gefunden worden war, ist in der Nacht auf Donnerstag in einem Wiener Spital verstorben. Der 41-jährige Vater des Mädchens war zuvor durch einen Fenstersturz ums Leben gekommen. Daraufhin entdeckte die Polizei das Mädchen und dessen erstochene Mutter. Laut Polizei wurde das Mädchen stranguliert.