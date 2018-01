Männliche Leiche auf Wiener Gehsteig gefunden – Tote Frau und bewusstloses Mädchen in Wohnung

In Wien-Leopoldstadt wurden ein lebensgefährlich verletztes Kind und seine toten Eltern gefunden. - © APA

In Wien-Leopoldstadt wurde am Mittwoch eine männliche Leiche am Gehsteig gefunden. Als Beamte der WEGA zu der Adresse des Verstorbenen fuhren und die Wohnungstüre öffneten, fanden sie eine 45-Jährige vor, die zahlreiche Messerstiche aufwies und beim Eintreffen der Polizisten bereits tot war. Ein 10-jähriges Mädchen wurde bewusstlos vorgefunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es befindet sich nach Angaben eines Sprechers des KAV in akuter Lebensgefahr.