Auftritt der britischen Sängerin SuRie wurde beim Song Contest gestört

“For the nazis of the UK media, we demand freedom” (Für die Nazis der britischen Medien: Wir verlangen Freiheit!, Anm.) – Mit derlei Worten hat laut dem britischen Sender BBC ein Mann den Song-Contest-Auftritt der britischen Kandidatin SuRie in Lissabon gestört und der Sängerin das Mikrofon entrissen.

Der Mann wurde aber in Rekordzeit von mehreren Security-Mitarbeitern von der Bühne gezerrt. Laut Organisatoren soll die 29-jährige Britin ihren Auftritt, den sie nach einer Schrecksekunde vollendet hatte, wiederholen dürfen.

