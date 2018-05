Das ESC-Finale LIVE: Wer gewinnt den Eurovision Song Contest 2018 in Portugal?

Cesár Sampson kämpft mit "Nobody But You" um des Sieg beim Eurovision Song Contest 2018. - © AP

Wer holt sich in Portugal die meisten Punkte und gewinnt damit den Eurovision Song Contest 2018? 26 Länder haben den Einzug ins Finale geschafft und kämpfen am heutigen Samstag in Lissabon um Europas Gunst. VIENNA.at berichtet LIVE vom 63. ESC. Hier alle News und Bilder zu der bunten Entscheidungsshow, der Punktevergabe und dem glücklichen Sieger.