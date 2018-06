“12-Stunden-Tag” bis zum Burnout: Wie viel verlangt die Arbeitszeit körperlich ab?

Der ÖGB will bei einer Demo Ende Juni gegen den 12-Stunden-Tag mobilisieren. - © pixabay.com

Nachdem der 12-Stunden-Tag spätestens durch das Video der WKO in aller Munde ist, kündigt sich weiter Widerstand an. Der Österreichische Gewerkschaftsbund will mit einer Demo am 30. Juni gegen die Regierungspläne mobilisieren. Daneben werden auch medizinische bedenken laut.