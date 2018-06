Weltflüchtlingstag: Demo gegen die ÖVP-FPÖ-Asylpolitik am 20. Juni in Wien

Die Großdemo findet am 20. Juni statt. / Symbolbild - © APA/HERBERT NEUBAUER

Der Weltflüchtlingstag am 20. Juni ist in Wien für Tausende ein Grund, auf die Straße zu gehen und gegen die ÖVP-FPÖ-Asylpolitik zu demonstrieren. Unter dem Motto “Menschenleben schützen” beginnt die Demonstration um 18:00 Uhr am Wiener Hauptbahnhof.