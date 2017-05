1. Halbfinale des ESC: Diese Länder haben es ins Finale geschafft

Der erste Teil der Finalistenriege für den Eurovision Song Contest 2017 steht: Am Dienstagabend wurden im International Exhibition Center von Kiew die ersten zehn Kandidaten aus dem 18-köpfigen Feld der Teilnehmerländer gekürt, die nun am Samstag (13. Mai) zur großen Endrunde antreten werden. Für Österreich wird es dann am Donnerstag ernst. Ein Überblick über die Aufsteiger und die Absteiger.

Qualifiziert für das ESC-Finale 2017: Armenien Artsvik “Fly With Me”

Aserbaidschan Dihaj “Skeletons”

Australien Isaiah “Don’t Come Easy”

Belgien Blanche “City Lights”

Griechenland Demy “This Is Love”

Moldau SunStroke Project “Hey, Mamma!”

Polen Kasia Mos “Flashlight”

Portugal Salvador Sobral “Amor pelos dois”

Schweden Robin Bengtsson “I Can’t Go On”

Zypern Hovig Demirjian “Gravity” Ausgeschieden im 1. Halbfinale Albanien – Lindita Halimi “World”

Finnland – Norma John “Blackbird”

Georgien – Tamara Gachechiladze “Keep The Faith”

Island – Svala “Paper”

Lettland – Triana Park “Line”

Montenegro – Slavko Kalezic “Space”

Slowenien – Omar Naber “On My Way”

Tschechien – Martina Barta “My Turn” > Alle Infos zum Eurovision Song Contest 2017 (APA/Red)