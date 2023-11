Zwölfjähriger schoss in OÖ mit Schreckschusspistole um sich

Am Mittwochabend soll ein Zwölfjähriger mit einer Schreckschusspistole in Gmunden mehrere Personen bedroht und Knallschüsse abgegeben haben.

Zuvor hatten er und ein 15-Jähriger am Bahnhof mit zwei Waffen hantiert, informierte die Polizei. Anschließend setzte der Zwölfjährige seine "Tour" alleine auf der Bahnhofstraße in Gmunden fort und versuchte - mit verhülltem Gesicht - an einer Tankstelle eine 49-Jährige mit gezogener Schreckschusspistole zum Aussteigen aus ihrem Pkw zu nötigen.