Zwölf Verletzte bei Karambolage auf Westautobahn

Mittwochnachmittag verursachte ein 56-jähriger Ungar eine Karambolage im Bezirk LInz-Land auf der Westautobahn. Zwölf Menschen wurden dabei verletzt. Darunter waren auch fünf Kinder.

Ein 56-jähriger ungarischer Staatsbürger hat am frühen Mittwochnachmittag eine Karambolage im Bezirk Linz-Land auf der Westautobahn ausgelöst, bei der zwölf Menschen verletzt wurden. Laut oberösterreichischer Polizei übersah der Mann im Gemeindegebiet von Pucking auf in Fahrtrichtung Wien, dass auf der rechten Spur die Autos vor ihm zum Stillstand kamen, und prallten gegen das Heck einer 44-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt. Ihr Pkw wurde in drei weitere Autos geschoben.