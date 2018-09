Zwischenfall im AKW Temelin: Radioaktives Wasser falsch abgeleitet

Bereits am Freitag wurde bei Reinigungsarbeiten im tschechischen Atomkraftwerk Temelin radioaktives Wasser irrtümlich in ein Kanalnetz geleitet.

Im umstrittenen tschechischen Atomkraftwerk Temelin ist es am Freitag bei Reinigungsarbeiten zu einem Zwischenfall gekommen. Statt in einen Sammelbehälter hätten Arbeiter am vorigen Freitag schwach radioaktives Wasser in ein Kanalnetz geleitet, teilte AKW-Sprecher Marek Svitak am Montag mit. Die Flüssigkeit mit einem Volumen von 12 Kubikmetern sei in einem Auffangbecken der internen Kläranlage gelandet. Mitarbeiter hätten dort einen erhöhten Zufluss festgestellt, hieß es.