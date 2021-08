Zwidemu: 22-Jähriger schlug auf Wiener Polizisten ein

Zwischen dem naturhistorischen und dem kunsthistorischen Museum randalierte in der Nacht auf Montag ein betrunkener 22-Jähriger. Als die Polizisten eingriffen, attackierte er die Beamten.

Bei einer Streifenfahrt sind Polizisten in der Nacht auf Montag in der Wiener Innenstadt auf etwa sechs randalierende junge Männer aufmerksam geworden. Die offensichtlich Alkoholisierten grölten und gingen am Maria-Theresien-Platz in zwei Gruppen aufeinander los. Bei der Ausweiskontrolle näherte sich ein besonders aggressiver Betrunkener den Beamten immer wieder in Kampfstellung und versuchte dann auch zu flüchten. Dabei verletzte der 22-Jährige einen Polizisten.