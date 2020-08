Zwettl: 16-Jähriger verletzte sich bei Mofa-Unfall schwer

Ein Jugendlicher kam am Samstag in Zwettl mit seinem Mofa zu Sturz und rutschte gegen einen Traktor. Der Jugendliche wurde mit einem Hubschrauber ins Spital gebracht.

Bei einem Mofa-Unfall in Zwettl ist am Samstagnachmittag ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche war nach Polizeiangaben zu Sturz gekommen und gegen einen Traktor gerutscht. Ein Notarzthubschrauber transportierte das Opfer in das Universitätsklinikum St. Pölten.