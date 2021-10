Zweites Primärversorgungszentrum für St. Pölten

Im Stadtteil Viehofen wird ein zweiten Primärversorgungszentrum (PVZ) in St. Pölen entstehen.

Neben der Landeshauptstadt gibt es in Niederösterreich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) aktuell Primärversorgungszentren in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) und Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) sowie ein Netzwerk im Melker Alpenvorland. In Purgstall (Bezirk Scheibbs) ist ein PVZ in Planung, dieses soll 2022 eröffnet werden.