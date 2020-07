Zweiter Prozess um Mordkomplott gegen Ex-Schwiegersohn vertagt

Ein 54-jähriger Mann, der bereits eine 20-jährige Freiheitsstrafe wegen versuchter Anstiftung zum Mord an seinem Ex-Schwiegersohn verbüßt, hat sich am Donnerstag erneut vor Gericht verantworten müssen. Inkriminiert war ein weiteres gegen den Ex-Mann seiner Tochter gerichtetes Mordkomplott.

Auf den Ex-Schwiegersohn wurde am 20. November 2018 gegen 3.00 Uhr in der Früh vor dessen Wohnung in Ottakring mit einer Eisenstange eingeschlagen. Der Angegriffene erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er wurde noch an Ort und Stelle von einem Notarzt in künstlichen Tiefschlaf versetzt, ehe er in eine Spital überstellt werden konnte. "Es war eine medizinische Höchstleistung, dass er überlebt hat", meinte Staatsanwältin Kerstin Wagner-Haase dazu nun im Großen Schwurgerichtssaal.