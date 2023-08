Zweite Staffel von "Heartstopper" startet bei Netflix

Die Serie mit der wohl besten Coming-out-Szene der TV-Geschichte geht weiter. Die zweite Staffel der Netflix-Produktion "Heartstopper" ist ab dem morgigen Donnerstag verfügbar.

Es geht um eine queere Teenagerclique. Im Mittelpunkt stehen Charlie und Nick, die sich an ihrer Schule ineinander verliebt haben. Besonders süß sind die verspielten Comicelemente, die in der romantischen Realfilmserie in emotionalen, knisternden Momenten auftauchen.