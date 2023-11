Zweitägige Budgetdebatte startet im Wiener Rathaus

Im Wiener Rathaus hat die zweitägige Budgetdebatte des Gemeinderats begonnen, bei der der Voranschlag für die Jahre 2024 und 2025 diskutiert wird.

Prognostizierte Anstieg der Neuverschuldung liegt bei 2,04 Prozent

Der prognostizierte Anstieg der Neuverschuldung liegt bei 2,04 Prozent, und der Gesamtschuldenstand der Stadt Wien wird voraussichtlich bis Ende 2025 auf etwa 14 Milliarden Euro ansteigen. Der Großteil der Mittel wird in Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Soziales und Kinderbetreuung investiert, mit fast 20 Milliarden Euro, was etwa 50 Prozent des Budgets ausmacht. Darüber hinaus sind städtische Investitionen in Höhe von insgesamt 7,2 Milliarden Euro geplant, die unter anderem in erneuerbare Energien und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs fließen.