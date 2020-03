Zweifacher Karten-Diebstahl zum Zigarettenkauf: Wiener Polizei sucht Täter

Ein derzeit unbekannter Täter steht im Verdacht, zwei Diebstähle in Wien-Leopoldstadt begangen zu haben. In beiden Fällen stahl der Dieb Bankomatkarten, um damit größere Mengen Zigaretten zu kaufen.

Die Polizei geht von zwei Delikten aus, die auf das Konto desselben Täters gehen sollen: Zunächst ging der Mann am 14. Jänner 2020 in einen Kindergarten in Wien-Leopoldstadt und fragte nach einem Platz für seine Tochter.

Zwei Bankomatkarten gestohlen und damit Zigaretten gekauft

Im Zuge dessen nahm der Tatverdächtige eine Geldbörse aus einer in der Garderobe hängenden Jacke an sich. Anschließend kaufte er mit der Bankomatkarte des Opfers 18 Packungen Zigaretten bei einem Zigarettenautomaten.

Am 25. Februar 2020 kam der Mann in eine Volksschule in der Leopoldstadt, wo gerade eine Faschingsfeier stattfand. Er nahm in weiterer Folge die Geldbörse einer Lehrkraft aus einem leeren Klassenzimmer an sich. Anschließend kaufte sich der Tatverdächtige mit der Bankomatkarte des Opfers mehrere Packungen Zigaretten bei einem Zigarettenautomaten im zweiten sowie im dritten Wiener Gemeindebezirk.