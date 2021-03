Im Burgenland sind am vergangenen Wochenende erneut zwei Wiener Taxilenker als Schlepper festgenommen worden.

In Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf) wurde ein 30-jähriger Mann angehalten. Auf der Rückbank saß ein syrisches Paar mit einem 18 Monate alten Kind. In Marz (Bezirk Mattersburg) saßen im Taxi eines 19-Jährigen vier Männer und eine Frau aus Syrien. Sie stellten alle an Ort und Stelle einen mündlichen Asylantrag, berichtete die Polizei am Montag.