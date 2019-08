Zwei Verletzte bei Motorrad-Unfall in Niederösterreich

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Samstag bei Puchberg in Richtung Wiener Neustadt. Beim Überholen stieß ein 63-jähriger Biker mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Ein Verkehrsunfall im Bezirk Neunkirchen hat am Samstag zwei Verletzte gefordert. Ein 63-jähriger Biker war nach Angaben der Polizei zu Mittag auf der LB26 von Puchberg in Richtung Wiener Neustadt unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve überholte er einen Pkw und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Auto einer 41-jährigen Frau aus dem Bezirk Tulln zusammen.