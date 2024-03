Zwei Verletzte bei Autounfall im Waldviertel

Ein Mann und ein Kind im Alter von zwölf Jahren erlitten am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Windigsteig im Bezirk Waidhofen an der Thaya Verletzungen.

Der 44-Jährige kam in einer Rechtskurve mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Feldzufahrt, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Mitteilung mit.

Mann musste nach Autounfall aus Fahrzeug befreit werden

Nach der Kollision wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert. Der Mann musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 2" ins Universitätsklinikum Krems transportiert. Bei dem Vorfall im Waldviertel erlitt das Auto erhebliche Schäden.